Zapletalová sa predviedla aj mimo svojej disciplíny. Vytvorila nový národný rekord

Zlatá tretra 2026
Výsledky behu na 400 m žien:
1.
Lurdes Gloria Manuelová
Česko
49,74 s
2.
Roxana Gomezová
Kuba
50,20 s
3.
Sharlene Mandsleyová
Írsko
50,28 s
4.
Emma Zapletalová
Slovensko
50,59 s
Slovenská atlétka Emma Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 m na mítingu Zlatá tretra v Ostrave v novom národnom rekorde 50,59 s.
Svoje vlaňajšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín. Z víťazstva sa tešila domáca Češka Lurdes Gloria Manuelová časom 49,74.
Zapletalová, ktorá štartovala vo štvrtej dráhe, vbiehala do cieľovej rovinky na druhom mieste.
VIDEO: Emma Zapletalová po pretekoch na Zlatej tretre
V závere vytuhla, klesla na štvrtú priečku, no prekonala svoj vlastný slovenský rekord. Na 400 m cez prekážky Zapletalová v tomto roku triumfovala na troch podujatiach prestížnej Diamantovej ligy v Rabate, Ríme i Osle.
„Ešte to zhodnotím s trénerom, ale po dlhom čase to bola moja prvá hladká 400-ka. Cítila som, že to nenám vybehané v nohách.
V závere som cítila, že nohy mi nejdú tak ako na prekážkach. Teší ma však, že je z toho osobný a národný rekord, aj keď tam boli nejaké chybičky," uviedla v cieli Zapletalová.
Halová majsterka sveta Manuelová dosiahla nový osobný rekord. Dvadsaťročná česká reprezentantka si zlepšila svoj čas z Diamantovej ligy v Ríme o tri stotiny sekundy.
Manuelová sa začiatkom júna stala len treťou českou štvorstovkárkou, ktorej sa podarilo prekonať hranicu 50 sekúnd.
Po ostravskom mítingu zlatej kategórie Kontinentálnej tour sa v tohtoročných svetových tabuľkách posunula na šieste miesto, pričom v európskom poradí sezóny jej patrí druhá priečka.
Kvarteto Timotej Nemček, Ema Bendová, Richard Machata a Amy Bellová Grebečiová z Našej atletiky Bratislava zabehlo v národnom programe Zlatej tretry slovenský juniorský rekord 42,89 v miešanej štafete na 4x100 m, keď finišovalo sekundu za víťaznou seniorskou štafetou Česka.
Matej Balúch skončil v behu na 400 m cez prekážky siedmy vo svojom tohtoročnom maxime 49,63 s.
Patrik Dömötör vyhral túto disciplínu v národnom programe časom 49,75 s, prvýkrát v sezóne sa dostal pod hranicu 50 sekúnd.