    Zapletalová sa predviedla aj mimo svojej disciplíny. Vytvorila nový národný rekord

    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová s národným rekordom v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Fotogaléria (14)
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová s národným rekordom v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR, ČTK|16. jún 2026 o 18:25
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    Obsadila štvrté miesto časom 50,59 sekundy.

    Zlatá tretra 2026

    Výsledky behu na 400 m žien:

    1.

    Lurdes Gloria Manuelová

    Česko

    49,74 s

    2.

    Roxana Gomezová

    Kuba

    50,20 s

    3.

    Sharlene Mandsleyová

    Írsko

    50,28 s

    4.

    Emma Zapletalová

    Slovensko

    50,59 s

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 m na mítingu Zlatá tretra v Ostrave v novom národnom rekorde 50,59 s.

    Svoje vlaňajšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín. Z víťazstva sa tešila domáca Češka Lurdes Gloria Manuelová časom 49,74.

    Zapletalová, ktorá štartovala vo štvrtej dráhe, vbiehala do cieľovej rovinky na druhom mieste.

    VIDEO: Emma Zapletalová po pretekoch na Zlatej tretre

    V závere vytuhla, klesla na štvrtú priečku, no prekonala svoj vlastný slovenský rekord. Na 400 m cez prekážky Zapletalová v tomto roku triumfovala na troch podujatiach prestížnej Diamantovej ligy v Rabate, Ríme i Osle. 

    „Ešte to zhodnotím s trénerom, ale po dlhom čase to bola moja prvá hladká 400-ka. Cítila som, že to nenám vybehané v nohách.

    V závere som cítila, že nohy mi nejdú tak ako na prekážkach. Teší ma však, že je z toho osobný a národný rekord, aj keď tam boli nejaké chybičky," uviedla v cieli Zapletalová. 

    Halová majsterka sveta Manuelová dosiahla nový osobný rekord. Dvadsaťročná česká reprezentantka si zlepšila svoj čas z Diamantovej ligy v Ríme o tri stotiny sekundy.

    Fotogaléria zo Zlatej tretry v Ostrave 2026
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu preteku na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke uprostred slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    14 fotografií
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová s národným rekordom v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Emma Zapletalová (vpravo) počas atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke vzadu zľava slovenská bežkyňa Lenka Kovačovicová odovzdáva štafetu Viktórii Forsterovej v behu ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová beží posledný úsek ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová beží posledný úsek ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská ženská štafeta 4x100 metrov, zľava Viktória Forsterová, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Monika Weigertová počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenský bežec Patrik Dömötör po dobehu na 400 metrov cez prekážky počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenský bežec Patrik Dömötör sa teší z víťazstva v behu na 400 metrov cez prekážky počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová reaguje po behu ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.

    Manuelová sa začiatkom júna stala len treťou českou štvorstovkárkou, ktorej sa podarilo prekonať hranicu 50 sekúnd.

    Po ostravskom mítingu zlatej kategórie Kontinentálnej tour sa v tohtoročných svetových tabuľkách posunula na šieste miesto, pričom v európskom poradí sezóny jej patrí druhá priečka.

    Kvarteto Timotej Nemček, Ema Bendová, Richard Machata a Amy Bellová Grebečiová z Našej atletiky Bratislava zabehlo v národnom programe Zlatej tretry slovenský juniorský rekord 42,89 v miešanej štafete na 4x100 m, keď finišovalo sekundu za víťaznou seniorskou štafetou Česka.

    Matej Balúch skončil v behu na 400 m cez prekážky siedmy vo svojom tohtoročnom maxime 49,63 s.

    Patrik Dömötör vyhral túto disciplínu v národnom programe časom 49,75 s, prvýkrát v sezóne sa dostal pod hranicu 50 sekúnd. 

    Atletika

    Atletika

      Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu preteku na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.rozhovor
      Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu preteku na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.rozhovor
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