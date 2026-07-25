Zapletalová atakovala slovenský rekord aj v kratšej disciplíne. Náskok mala takmer dve sekundy

MSR v atletike 2026
Výsledky - 1. rozbeh žien na 200 m:
1.
Emma Zapletalová
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica
23,09 s
2.
Valéria Grochalová
Atletický klub Krásno nad Kysucou
24,98 s
3.
Katarína Chlpáňová
AO TJ Slávia STU Bratislava
25,86 s
Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová sa predstavila v rozbehu v behu na 200 metrov na Majstrovstvách Slovenska mužov a žien 2026, ktoré sa konajú v Banskej Bystrici.
V úvodnom behu zabehla čas 23,09 s, čím si zabezpečila priamy postup do finále, ktoré sa pôjde o 13.15 h.
Zapletalová štartovala v dráhe číslo päť a od úvodných metrov diktovala tempo. Po prvých krokoch si už vybudovala jasný náskok a do cieľa prišla s predstihom 1,89 sekundy.
Svojím výkonom atakovala aj slovenský rekord, ktorý drží Lucia Ivanová ešte z roku 2003 (23,06 s).
Zo všetkých rozbehov sa Zapletalová dostala ako jediná pod hranicu 24 sekúnd. Podľa časov patrilo druhé miesto Viktórii Korbovej z druhého rozbehu (24,49 s).
Zapletalová pred pár dňami štartovala v Banskej Bystrici aj v rámci strieborného mítingu PTS, kde zvíťazila v behu na 400 metrov cez prekážky. Najbližšie ju čaká štart v "jej" disciplíne na majstrovstvách Európy v Birminghame.
Zapletalovej finálový beh na 200 metrov môžete sledovať naživo na Sportnet.sk.