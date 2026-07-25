    Zapletalová atakovala slovenský rekord aj v kratšej disciplíne. Náskok mala takmer dve sekundy

    Emma Zapletalová.
    Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
    Sportnet|25. júl 2026 o 11:36
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    Od národného rekordu ju delili len tri stotiny sekundy.

    MSR v atletike 2026

    Výsledky - 1. rozbeh žien na 200 m:

    1.

    Emma Zapletalová

    ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica

    23,09 s

    2.

    Valéria Grochalová

    Atletický klub Krásno nad Kysucou

    24,98 s

    3.

    Katarína Chlpáňová

    AO TJ Slávia STU Bratislava

    25,86 s

    Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová sa predstavila v rozbehu v behu na 200 metrov na Majstrovstvách Slovenska mužov a žien 2026, ktoré sa konajú v Banskej Bystrici.

    V úvodnom behu zabehla čas 23,09 s, čím si zabezpečila priamy postup do finále, ktoré sa pôjde o 13.15 h.

    Zapletalová štartovala v dráhe číslo päť a od úvodných metrov diktovala tempo. Po prvých krokoch si už vybudovala jasný náskok a do cieľa prišla s predstihom 1,89 sekundy.

    Svojím výkonom atakovala aj slovenský rekord, ktorý drží Lucia Ivanová ešte z roku 2003 (23,06 s).

    Zo všetkých rozbehov sa Zapletalová dostala ako jediná pod hranicu 24 sekúnd. Podľa časov patrilo druhé miesto Viktórii Korbovej z druhého rozbehu (24,49 s).

    Zapletalová pred pár dňami štartovala v Banskej Bystrici aj v rámci strieborného mítingu PTS, kde zvíťazila v behu na 400 metrov cez prekážky. Najbližšie ju čaká štart v "jej" disciplíne na majstrovstvách Európy v Birminghame.

    Zapletalovej finálový beh na 200 metrov môžete sledovať naživo na Sportnet.sk.

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová.
      Emma Zapletalová.
      Zapletalová atakovala slovenský rekord aj v kratšej disciplíne. Náskok mala takmer dve sekundy
      dnes 11:36
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