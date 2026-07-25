Zapletalová je najrýchlejšia aj v šprinte. Skvelým časom vytvorila národný rekord

MSR v atletike 2026
Beh žien na 200 m - finále:
1.
Emma Zapletalová
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica
22,67 s
2.
Viktória Korbová
AO TJ Slávia STU Bratislava
23,25 s
3.
Alexandra Segéňová
Naša atletika Bratislava
24,26 s
Slovenská atlétka Emma Zapletalová ovládla beh na 200 metrov na Majstrovstvách Slovenska mužov a žien 2026, ktoré sa konajú v Banskej Bystrici.
Vo finále zvíťazila časom 22,67, čím vytvorila nový slovenský rekord. Prekonala maximum z roku 2003 (23,06 s), ktoré držala Lucia Ivanová.
Zapletalová atakovala rekord už v úvodnom rozbehu, keď zabehla čas 23,09 s.
Slovenská rekordérka na hladkých aj prekážkových 400 m vytvorila na šampionáte v Banskej Bystrici ďalšie historické maximum a obhájila vlaňajší titul na 200 m skvelým výkonom v takmer bezvetrí (-0,1 m/s).
Ako prvá Slovenka v histórii zvládla túto vzdialenosť pod hranicu 23 sekúnd. Zároveň splnila aj limit na majstrovstvá Európy v Birminghame (22,85 s),čo je pre ňu už tretí splnený limit po tratiach 400 m a 400 m prekážok
Taktiež sa zaradila na siedme miesto tohtoročných európskych tabuliek.
Zapletalová bola vo finále o 39 stotín rýchlejšia ako doterajšia rekordérka Lucia Ivanová (31. mája 2003 v Prahe) a oproti svojmu vystúpeniu v rozbehu sa zlepšila o 42 stotín.
K osobnému rekordu 23,25 s a tretiemu miestu v historických tabuľkách SR potiahla zverenka Brama Petersa striebornú Viktóriu Korbovú (Slávia STU Bratislava), ktorá bojuje o zlepšenie pozície v renkingu pre ME.
Bronzovú medailu si vybojovala dorastenka Alexandra Segéňová (Naša atletika Bratislava) časom 24,26 s.