    Zapletalová je najrýchlejšia aj v šprinte. Skvelým časom vytvorila národný rekord

    Emma Zapletalová
    Emma Zapletalová (Autor: TASR)
    Sportnet|25. júl 2026 o 13:25
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    Prekonala slovenské maximum spred 23 rokov.

    MSR v atletike 2026

    Beh žien na 200 m - finále:

    1.

    Emma Zapletalová

    ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica

    22,67 s

    2.

    Viktória Korbová

    AO TJ Slávia STU Bratislava

    23,25 s

    3.

    Alexandra Segéňová 

    Naša atletika Bratislava

    24,26 s

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová ovládla beh na 200 metrov na Majstrovstvách Slovenska mužov a žien 2026, ktoré sa konajú v Banskej Bystrici.

    Vo finále zvíťazila časom 22,67, čím vytvorila nový slovenský rekord. Prekonala maximum z roku 2003 (23,06 s), ktoré držala Lucia Ivanová.

    Zapletalová atakovala rekord už v úvodnom rozbehu, keď zabehla čas 23,09 s.

    Slovenská rekordérka na hladkých aj prekážkových 400 m vytvorila na šampionáte v Banskej Bystrici ďalšie historické maximum a obhájila vlaňajší titul na 200 m skvelým výkonom v takmer bezvetrí (-0,1 m/s).

    Ako prvá Slovenka v histórii zvládla túto vzdialenosť pod hranicu 23 sekúnd. Zároveň splnila aj limit na majstrovstvá Európy v Birminghame (22,85 s),čo je pre ňu už tretí splnený limit po tratiach 400 m a 400 m prekážok

    Taktiež sa zaradila na siedme miesto tohtoročných európskych tabuliek.

    Zapletalová bola vo finále o 39 stotín rýchlejšia ako doterajšia rekordérka Lucia Ivanová (31. mája 2003 v Prahe) a oproti svojmu vystúpeniu v rozbehu sa zlepšila o 42 stotín.

    K osobnému rekordu 23,25 s a tretiemu miestu v historických tabuľkách SR potiahla zverenka Brama Petersa striebornú Viktóriu Korbovú (Slávia STU Bratislava), ktorá bojuje o zlepšenie pozície v renkingu pre ME.

    Bronzovú medailu si vybojovala dorastenka Alexandra Segéňová (Naša atletika Bratislava) časom 24,26 s.

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová
      Emma Zapletalová
      Zapletalová je najrýchlejšia aj v šprinte. Skvelým časom vytvorila národný rekord
      dnes 13:252
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