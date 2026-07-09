Česko sa dočká ďalšej víťazky ženskej dvojhry vo Wimbledone. Ukrajinka nemala nárok

Wimbledon 2026
ženy - dvojhra - semifinále:
Linda Nosková (ČR-9) - Marta Kosťuková (Ukr.-12) 6:4, 6:4
Česká tenistka Linda Nosková postúpila do finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
Vo štvrtkovom semifinálovom dueli na tráve v All England Clube zvíťazila nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou 6:4, 6:4.
V boji o titul si zmeria sily so svojou krajankou Karolínou Muchovou, ktorá predtým zdolala Američanku Coco Gauffovou po trojsetovom boji 6:2, 1:6, 7:6 (10).
Pôjde o prvé české finále v histórii grandslamových turnajov. Obe môžu prvýkrát triumfovať na grandslame. Finále sa začne v sobotu o 17:00 SELČ.
Čisto české finále sa vo Wimbledone uskutoční prvýkrát v samostatnej histórii. V roku 1986 tam o titul bojovali aj Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, tá už však vtedy reprezentovala USA.
Nosková je vo finále turnaja „veľkej štvorky“ prvýkrát a rovnako ako Muchová sa môže stať treťou českou víťazkou Wimbledonu za posledné štyri sezóny. V roku 2024 triumfovala v All England Clube Barbora Krejčíková, o rok skôr sa to podarilo Markéte Vondroušovej.
V samostatnej histórii tam uspeli aj Jana Novotná (1998) a dvakrát Petra Kvitová (2011 a 2014).
Vyrovnaný priebeh poskytol aj úvod druhého semifinále medzi Noskovou a Kosťukovou. Obe si držali servis až do desiateho gemu, keď Ukrajinka po dvojchybe Češke darovala brejk aj set.
V druhom dejstve sa to vyvíjalo podobne, v jeho strede si obe hráčky navzájom zobrali podanie a napokon sa opäť v desiatom geme tešila Nosková, ktorá využila druhý mečbal a postúpila do finále.
Dvadsaťjedenročná Češka už účasťou v semifinále dosiahla najlepší grandslamový výsledok v kariére, jej doterajším maximom bolo štvrťfinále z Australian Open v roku 2024.
„Semifinále nie je nikdy ľahké a snažila som sa byť pokojná a sústredená, ako to len ide. Pre mňa je to vždy o tom sústrediť sa na seba a svoju hru.
Keď hrám svoj najlepší tenis, dokážem zdolať všetkých,“ uviedla vo vysielaní televízie Eurosport.
Na finálový súboj s Muchovou sa teší. „Je skvelá bojovníčka a úžasná hráčka. Hlavne je to skvelá osobnosť a som šťastná, že si zahrám prvé finále práve proti nej,“ dodala Nosková. Zápas o titul je na programe v sobotu o 17.00 h.