Ďalšie anulovanie by mnohých mrzelo. Podľa iných dohratie jesene netreba siliť

Od budúceho pondelka sú pre amatérskych futbalistov povolené tréningy aspoň v šesťčlenných skupinách. V ankete sme oslovili predstaviteľov klubov od tretej ligy až po okresnú súťaž, z rôznych kútov Slovenska. Boli sme zvedaví, ako vnímajú uvoľnenie, akú predstavu majú o tréningovom procese a či veria, že sa dohrá aspoň jesenná časť sezóny. Attila Poór, prezident klubu ŠK Nová Dedinka (IV. liga Bratislava): „Od pondelka chceme spustiť tréningový proces. V skupinkách to bude náročnejšie, ale nejako to zvládneme.

Boli by sme veľmi radi, ak by sa dohrala jeseň, máme dvojbodový náskok na prvom mieste tabuľky a máme ambíciu postúpiť do tretej ligy. Ak by sa 1. mája začali už riadne tréningy, tak by sme to mohli stihnúť, po troch či štyroch týždňoch spoločného tréningu by sme mohli začať.

Ale ak do 1. mája neuvoľnia tréningový proces v normálnom počte, tak už asi nebude šanca to dohrať. Momentálne to vidím tak 70 na 30, že sa jeseň dohrá. Obdobie „netrénovania“ sme využili na to, že sme spravili nejaké rekonštrukčné práce, zväčšili sme šatne. Niektorí hráči, čo mali vážnejšie zranenie, tak sa za ten čas doliečili, takže z tejto stránky to berieme aj trošku pozitívne. Zo športovej stránky to však pozitívne brať nemôžeme, je smutné, keď pol roka všetko stojí a veľmi nás mrzí aj to, že aj keď sa to dohrá, bude to pravdepodobne bez divákov.“

Marián Rybár, manažér TJ Slovan Zemianske Kostoľany (V. liga Sever ZsFZ) „Tréningový proces detí v skupinkách zatiaľ nespúšťame, pretože v tom v našich podmienkach nevidíme zmysel. Veríme, že sa čoskoro všetko uvoľní a budeme môcť normálne fungovať. Čo sa týka mužov, tí po šiesti od budúceho týždňa trénovať budú. Doteraz sa pripravovali individuálne a uvidíme, ako na tom sú. Radi by sme dohrali aspoň jesennú časť, nech sa to stabilizuje a naplno začne. Keďže reorganizácia sa o rok odložila, nemáme sa kde ponáhľať.

V lete plánujeme hrať prípravné zápasy, pre deti budú pripravené športové dni alebo iné akcie. Aby sa mohli konečne naplno hýbať, pretože už boli doma dosť. Nechcem byť konfrontačný, ale keď môžu ľudia po obchode chodiť v stovkách, prečo by nemohli byť na ihrisku. Hráčom už chýba sociálny kontakt. Dnes sa bavíme o tom, že ideme spúšťať súťaže. No nevieme, aký bude mať táto pandémia dopad. Niektorí možno s futbalom skončia, pretože pol roka je strašne dlhá doba. Futbalový život sa u nás počas nútenej prestávky úplne nezastavil, pandémiu sme využili na práce na štadióna. Chýba však tá čerešnička, aby sa všetko konečne naplno začalo.“

Strely na bránu sa dajú trénovať aj v menších skupinách. (Autor: Tímea Bazsó)

Tamás Kiss, asistent trénera OFC Kráľovičove Kračany (VII. liga ObFZ DS) „V utorok začíname tréningový proces, chceme trénovať trikrát do týždňa. Uvidíme, či sa dohrá jesenná časť, my by sme boli veľmi radi, ak by sa súťaž dokončila, lebo po xxx. kolách sme na prvom mieste so stopercentnou bilanciou. Veľmi by nás mrzelo, ak by súťaž znovu anulovali. Začiatkom januára hráči dostali plány na individuálne tréningy, kostra mužstva na sebe pracovala, takže ak by sme mali pár týždňov na prípravu, neobávali by sme sa reštartu. Venujem sa aj mládeži vo Vrakúni, aj s nimi už začíname v pondelok. Zatiaľ budeme trénovať raz za týždeň, potrebujeme zistiť, ako sú na tom kondične. Po dlhom výpadku to budú mať všetci ťažké. Je však smiešne, že na veľkom futbalovom ihrisku môže byť päť-šesť ľudí, kým v interiéri v obchodoch stačí 15 metrov štvorcových na jednu osobu.“

Eugen Bari, tréner FTC Fiľakovo (III. liga Stred) „O mužstve mám zatiaľ málo informácií, viem, že štyria hráči odišli do zahraničia. Dejan Strniša odišiel do Rakúska, Máté Köböl do Salgótarjánu, brankár Niko Páriš do Karancslapujtő. Štefan Lazsík odišiel pracovať do Švajčiarska. Verím, že budúci týždeň začneme trénovať, aj keď v malých skupinách, ale aj tak by sme sa mohli trochu popracovať na kondičke. Striedali by sme sa s asistentom Ľubomírom Šimkovičom a každý deň by sme sa mohli venovať nejakým hráčom. Aj keby takto absolvoval každý hráč len päť-šesť tréningov, aj to by už bol určitý posun. Môj názor je, že je zbytočné teraz siliť dohratie jesene. Myslím si, že žiadne mužstvo sa nebude môcť poriadne pripraviť, nie na sto percent, ale ani na osemdesiat či sedemdesiat. V mnohých kluboch je problém už len poskladať mužstvo, lebo viacerí hráči odišli a vôbec nevieme odhadnúť, v akom stave budú kondične. Myslím si, že štyri týždne by boli na prípravu málo. Najlepšie riešenie by podľa mňa bolo, ak by sme teraz začali trénovať, v máji a júni by sme hrali prípravné zápasy a potom by sa začala nová sezóna. To by bolo asi najspravodlivejšie.“

Emil Jacko, prezident ŠK Odeva Lipany (III. liga Východ) „Jednoznačne chceme dohrať jesennú časť. A stihnúť čo najviac zápasov z jari, aby bola súťaž čo najviac regulárna. Problém v tom nevidím, kde je vôľa, tam je sila. Kedysi sme hrávali anglické týždne utorok – sobota alebo streda – nedeľa a žili sme. Myslím, že ani teraz by mnohí neboli proti. Veď všetkým pohyb neskutočne chýba. Všetci sme už nadržaní na futbal, v pondelok začíname tréningový proces vo všetkých kategóriách. Zatiaľ aspoň so šiestimi hráčmi a potom s viacerými. Keď sa tlačí kopec ľudí v MHD, nechápem, prečo by dvadsať chlapcov nemohlo behať v exteriéri.