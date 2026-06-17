Odveta moskovského semifinále. Anglicko má nový impulz, preverí ho Modričova partia

Úvodný duel L-skupiny prinesie na MS vo futbale reprízu semifinálového zápasu z MS 2018 medzi Anglickom a Chorvátskom.
„Albión“ disponuje už pravidelne nesmiernym talentom, no posledný a zatiaľ jediný titul získala krajina ešte pred 60 rokmi.
Skúsený chorvátsky tím s dvoma medailami pod vedením Zlatka Daliča si podľa tamojších odborníkov bude musieť dať pozor hlavne na rýchlosť Angličanov. Výkop stretnutia na štadióne AT&T v Arlingtone je na programe v stredu o 22.00 SELČ.
Zdolaného finalistu z predošlých dvoch ME Anglicko prebral na začiatku minulého roka Nemec Thomas Tuchel. Tamojší zväz verí, že práve on je ten správny muž na prelomenie dlhoročnej smoly.
Hráči si jeho prístup pochvaľujú. Brankárovi Evertonu Jordanovi Pickfordovi sa páči najmä jeho intenzívna energia.
Anglicko - Chorvátsko
predpokladané zostavy:
Anglicko: Pickford - James, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane
Chorvátsko: Livakovič - Šutalo, Vuškovič, Gvardiol - Stanišič, Kovačič, Modrič, Perišič - P. Sučič, Baturina - Musa
Štadión AT&T (Arlington), rozhodujú: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.)
„V tomto patrí naozaj medzi tých najlepších. V každom kempe sme boli vždy súdržní, no on to podľa mňa dokáže posunúť ešte na vyššiu úroveň. Potom už je len na nás, aby sme to udržali.
Vždy som hovoril, že na týchto turnajoch to nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou, skôr by som to prirovnal ku horskej dráhe,“ vyjadril sa Pickford podľa agentúry DPA pred štartom piateho veľkého turnaja v pozícii jednotky svojej krajiny.
Tuchel sa na druhej strane ihriska bude spoliehať najmä na Harryho Kanea, ktorý bude chcieť zopakovať zisk zlatej kopačky pre najlepšieho strelca z MS 2018.
Svoje miesto v základnej zostave by si okrem Kanea a Pickforda mali zastať aj stredopoliari Declan Rice a Elliot Anderson a aj pravý obranca Reece James.
Britské médiá neočakávajú príliš veľa zmien v porovnaní s výhrou v generálke proti Kostarike. Výkon chválil sám Tuchel. V dueli nezačal od začiatku krídelník Arsenalu Bukayo Saka.
Anglický majster stále pociťuje následky zranenia achilovky, ktoré utrpel v druhej polovici sezóny. Podľa jeho slov z pondelkovej tlačovej konferencie by však mal byť pripravený zasiahnuť.
„Nechcem povedať nič, čo by bolo v rozpore s názorom trénera, no cítim sa oveľa lepšie a chcem ísť do toho. Ľuďom je nakoniec vlastne jedno, ako sa cítite, očakávajú, že podáte výkon, očakávajú, že budete hrať. Je to risk, ktorý som ochotný podstúpiť,“ opísal 24-ročný Angličan svoj zdravotný stav.
Chorvátski fanúšikovia sa pred štartom turnaja delia na dva tábory. Jeden očakáva zopakovanie predošlých dvoch vystúpení, na ktorých Chorváti brali striebro a bronz.
Na druhej strane sú tí realistickejší, ktorí si uvedomujú, že to nemôže trvať večne. Tento turnaj je pre nich zároveň o rozlúčke s úspešnou generáciou.
Štyridsaťročný Luka Modrič absolvuje svoje posledné MS a podobne by na tom podľa odborníka na balkánsky futbal Richarda Wilsona mali byť aj Ivan Perišič a Andrej Kramarič.
Spomína sa aj koniec trénera Daliča, ktorý v roku 2017 prebral nevýrazný národný tím malej krajiny a zapísal ho do dejín futbalu.
Útočník Osasuny Ante Budimir strelil v uplynulých troch sezónach v La Lige 55 gólov a bol súčasťou kádra pred štyrmi rokmi v Katare. Na veľkom turnaji sa však za Chorvátsko ešte nepresadil.
„Samozrejme, že chcem strieľať góly aj v národnom tíme, no tímový úspech je prednejší. Ak by sa mal zopakovať Katar, hneď by som to bral. Máme trocha iný káder, no všetci, čo prišli, majú kvalitu,“ vyjadril sa Budimir počas tlačovej konferencie. Zároveň si je vedomý kvalít súpera.
„Anglicko je určite najťažším súperom v skupine. V prípade dobrého výsledku sa nám bude lepšie vstupovať do zvyšných dvoch duelov, no ani tieto krajiny nesmieme podceniť.“ Skupinu dopĺňajú Ghana a Panama.
Jeho miesto v základnej zostave však nie je vôbec isté. Ďalší útočník 28-ročný Petar Musa hrá v americkej MLS za FC Dallas, kde počas troch ročníkov tiež dosiahol takmer hranicu 50 gólov.
Uplynulý polrok ukázal, že by mohol byť na poste prvou voľbou. Kvalitný ročník zažil na hosťovaní v Hamburgu aj obranca a kmeňový hráč Tottenhamu 19-ročný Luka Vuškovič. Avšak jednou z obáv, ktoré sa vynorili počas prípravy, je fakt, že Chorvátsku chýba rýchlosť v obrane.
Dalič sa to snažil čiastočne vyriešiť zavedením systému s trojčlennou obranou, pričom jeho zverenci tak nastúpili aj proti Belgicku a očakáva sa, že proti Anglicku nenastane zmena.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program skupiny L na MS vo futbale 2026
| Skupina L | Matchday 7
| Skupina L | Matchday 7
| Skupina L | Matchday 13
| Skupina L | Matchday 13
| Skupina L | Matchday 17
| Skupina L | Matchday 17