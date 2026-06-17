    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina K
    2. polčas
    Houston
    1 - 1
    1:0
    LIVE
    DR Kongo
    DR Kongo

    Ronaldo sa opäť zapísal do dejín MS. Pokračuje v rekordnej reprezentačnej kariére

    Cristiano Ronaldo v prvom zápase na MS 2026.
    Cristiano Ronaldo v prvom zápase na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. jún 2026 o 20:10
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    Bol to už jeho 229. štart v reprezentačnom A-tíme.

    Cristiano Ronaldo sa postaral o ďalší historický rekord. Hviezdny útočník viedol portugalskú reprezentáciu ako kapitán v stredajšom dueli proti Konžskej demokratickej republike a vo veku 41 rokov a 132 dní sa stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave v zápase futbalových MS.

    Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta hral proti DR Kongo na hrote útoku.

    Bol to už jeho 229. štart v reprezentačnom A-tíme, nastrieľal v nich dosiaľ 143 gólov - v oboch prípadoch sú to svetové rekordy.

    Kanonier Al-Nassr FC sa zároveň stal po Argentínčanovi Lionelovi Messim iba druhým hráčom v histórii, ktorý sa predstavil na šiestom svetovom šampionáte.

    Celkovo nastúpil už na svoj 23. zápas na MS. Od jeho debutu v Nemecku 2026 uplynulo už dvadsať rokov. Ronaldo sa môže stať prvým futbalistom, ktorý dokáže skórovať na šiestich svetových šampionátoch.

    Messi, ktorý takisto odohral premiérový duel na „mundiale“ pred 20 rokmi, má na konte už 27 stretnutí na MS.

    Hetrikom do siete Alžírska pri víťazstve Argentíny 3:0 vyrovnal rekordný strelecký zápis nemeckého útočníka Miroslava Kloseho, obaja vsietili na MS 16 gólov.

    Mexický brankársky veterán Guillermo Ochoa je takisto už na svojich šiestych MS. Otváracie stretnutie šampionátu v Mexico City proti JAR (2:0) však sledoval len z lavičky náhradníkov.

    Na MS 2006 a 2010 bol taktiež v kádri Mexika, ale nedostal vtedy šancu v zápase. Informácie priniesla agentúra DPA.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny K na MS vo futbale 2026

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    vs.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PortugalskoPortugalskoPOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    DR KongoDR KongoCOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KolumbiaKolumbiaCOL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalsko zaváhalo v úvodnom zápase MS. K triumfu mu nepomohol ani rýchly gól
    dnes 21:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalsko zaváhalo v úvodnom zápase MS. K triumfu mu nepomohol ani rýchly gól
    dnes 21:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Ronaldo sa opäť zapísal do dejín MS. Pokračuje v rekordnej reprezentačnej kariére