Nedostal dres, vyhodili ho. Nevzdal sa a strieľa góly v prvej lige

Gól posielam, ako každý iný, do neba svojej nebohej babke, ktorá bola mojou veľkou fanúšičkou,“ vravel po zápase Andrej Szíjjártó.

„Zápas nám veľmi nevyšiel, hlavne začiatok. Prehrávali sme 0:3, preto som chcel pomôcť tímu gólom. Podarilo sa, no žiaľ na body to nestačilo.

RUŽOMBEROK. Loptu si hodil na pravú nohu, skóroval. Bol to gól ako z futbalovej učebnice. Nádhera.

„Mal som šesť rokov. Hral som so staršími spoluhráčmi, pretože moja kategória nebola založená. Tréner raz rozdával dresy a v ruke mal posledný. Spomedzi hráčov som ho nemal už len ja, no napriek tomu mi ho nedal. Vraj som veľmi malý,“ spomína na sklamanie zo začiatkov kariéry.

Z role hráča prešiel medzi tri žrde. Päť sezón odchytal za MŠK Žilina, no takisto sa stretol s problémami. Nesplnil výškové parametre a medzi brankármi dostal stopku.

„Chytal som od prípravky až po mladších žiakov. Celkom mi to išlo, získal som viacero trofejí. V kategórii U13 som polovicu sezóny odchytal pri starších žiakoch, no na konci sezóny ma vyhodili. Oznámili mi to zo dňa na deň,“ dodal stále len šestnásťročný futbalista.

Žilina mu dala veľa

Keď v MŠK Žilina neuspel ako brankár, uchádzal sa o pozíciu hráča. Tú však nakoniec nedostal.

„Päť rokov je dlhá doba, aby som pre nešťastný záver hodnotil svoje pôsobenie v Žiline negatívne. Dala mi neskutočne veľa, mal som možnosť hrať proti svetovým tímom ako AC Miláno, Manchester United alebo FC Porto. Vo výchove mládeže je Žilina špičkou,“ tvrdí Szíjjártó.