Golian si hejty fanúšikov nepripúšťa: Nikto nevie, čo pre hokej musím obetovať

ŠTOKHOLM. Keď Slovensko zverejnilo záverečnú nomináciu na MS v hokeji 2025 , do vrcholného podujatia roka zostávali už iba dva dni. Hokejisti už dokonca cestovali priamo do dejiska šampionátu.

Najčastejším objektom polemiky je už dlhší čas obranca Andrej Golian. V Štokholme hrá na svojom druhom svetovom šampionáte, do nominácie sa dostal aj minulý rok na MS v Prahe a Ostrave.

Slováci majú za sebou úvodný zápas na turnaji, v ktorom prehrali 0:5 s domácim Švédskom , no téma nominácie medzi fanúšikmi stále rezonuje.

„Účasť na MS v hokeji ma prekvapila, rovnako ako minulý rok. Veľa hráčov je zranených, čo je škoda. Ale takto to je. Ja som rád, že som tu,” vraví.

Golian odohral v sérii proti Zvolenu iba dve stretnutia. V ďalších sa nedostal do zostavy. Do zápasov nenastupoval ani na konci základnej časti.

Aj keď bol na ľade pri jednom z piatich gólov Švédska, neurobil žiadnu zbytočnú chybu. „Bola to veľká skúška pred tým, čo nás čaká. Mali sme veľa dobrých vecí, ale aj zlých, ktoré sme si na mítingu prebrali,” hodnotil.

„Išli sme od týždňa k týždňu, postupne hráči odchádzali. Ja som dúfal každý jeden deň, čo som bol v reprezentácii, že sa dostanem čo najďalej. A posledné dva šampionáty to vyšlo,” konštatuje pre Sportnet po prvom stretnutí na MS 2025.

„Všade sa píše, že prvých 10 minút sme mali dobrých. Ale dostali sme góly na konci tretín. S takým tímom sa potom ťažko otáča, všetko im vychádzalo. Už to bolo ťažké.”

Od fanúšikov dostáva aj pozitívne správy Hokejista tvrdí, že kritiku fanúšikov, ktorá sa miestami zmenila na vlnu hejtu, nevníma. „Som na sociálnych sieťach, ale nesledujem diskusie, kde sa ľudia bavia o iných ľuďoch. To je ich vec. Ak to chcú riešiť, tak nech to riešia,” dodáva Golian. VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2025

„Ja neviem. Tréneri sú na to, aby robili nomináciu. Keď si niekto z fanúšikov myslí, že to vie lepšie, tak nech to príde robiť,” dodá s úsmevom. Kým niektorých športovcov sa prevažne anonymná kritika na sociálnych sieťach dotýka a sú na ňu citliví, Golian si z nej nerobí ťažkú hlavu. „Ja si nečítam žiadne veci, nevyrušuje ma to. Vôbec,” hovorí. „Pre hokej robím maximum. Nikto nevie, čo pre to musím obetovať.”