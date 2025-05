Tréner Országh spravil pred Slovinskom zmeny. Sýkora posilní formáciu s Dvorským

Do prvej útočnej formácie sa k Samuelovi Takáčovi a Matúšovi Sukeľovi presunie Samuel Honzek, na jeho mieste v druhom útoku figuruje Adam Sýkora s Daliborom Dvorským a Martinom Chromiakom.

Toto je parketa pre Sýkoru, mal by tam priniesť agresivitu a vyhrané súboje. Uvidíme, ako to pôjde, vždy to môžeme vrátiť späť.

Potrebujú však hrať s pukom, sú to ofenzívni hráči a potrebujú tam niekoho, kto im puky vybojuje, aby sa na ňom udržali.“