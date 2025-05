Typické slovenské, povedal Regenda. Pozbieral peniaze pred bránkou a skóroval

K bránke ste pristupovali viackrát aj počas presilových hier. Mali ste to s trénerom dohodnuté?

Vedeli sme, že hrajú diamant. Tak sa to volá, neviem, či viete, čo to je. Traja horní hráči sú obsadení a tak sa otvára priestor pred bránkou. Musíme to takto robiť.

Ja som tam mal niekoľko takých príležitostí, nepadlo to. Ale musíme to takto skúšať aj naďalej. To je jediný spôsob, ako môžeme prekvapiť v presilovke.

V Štokholme vás privítal široký ľad. Dokázali ste si na neho zvyknúť počas zápasu?

Extrémne veľké ihrisko. Chalani mi to hovorili už pred zápasom. Keď máme puk v útočnom pásme, môžeme ho dlhšie držať, takže to môže byť aj výhoda. Ale naopak, keď ho má súper, je ťažké sa brániť a napádať. Treba si na to jednoducho zvyknúť.