Regenda: Je pravda, že si vieme sťažiť zápasy. Hlavaj verí, že to už bude len lepšie

ŠTOKHOLM. Po hladkej prehre v úvodnom súboji na majstrovstvách sveta 2025 s výberom domáceho Švédska si slovenská hokejová reprezentácia pripísala do tabuľky prvé tri body. Informácie o MS v hokeji 2025 (prehľad) V nedeľu popoludní zverenci trénera Vladimíra Országha v A-skupine zdolali výber Slovinska 3:1.

Slovenský výber bol v nedeľu strelecky aktívnejší a súpera prestrieľali 39:18. V tabuľke sa posunul na 5. pozíciu. Tretí zápas na turnaji odohrajú Slováci v pondelok 12. mája o 16.20 h proti Rakúsku.

Pavol Regenda, útočník SR: „Myslím si, že každý z tímu dnes odohral dobrý zápas. Slovinci na nás neskôr vyvinuli tlak, ale ustáli sme to. Aj Samo Hlavaj dnes podal super výkon. Máme radosť z troch bodov. Je pravda, že si vieme sťažiť zápasy, začali sme robiť chyby. Vedeli sme, že Slovinci majú rýchle protiútoky po strate puku. V tíme máme veľa mladých a talentovaných hráčov. Proti Rakúsku to bude náročné, preto je dobre, že sme dnes hrali už o dvanástej. Teraz bude dôležité zregenerovať a dobre sa pripraviť na ďalší zápas.“

Vladimír Országh, tréner SR: „Veľmi dôležité víťazstvo smerom do ďalších bojov a aj pre psychickú pohodu. Nebolo to jednoduché. Mali sme dobrý začiatok, dali sme dva góly. V tretej tretine sme si to skomplikovali a prestali sme strieľať. Podržal nás brankár Hlavaj svojimi zákrokmi. V závere druhej tretiny sme si vzali trénerskú výzvu, keďže naši asistenti, ktorí majú na starosti tieto veci, to hneď videli, že bol ofsajd.“

Samuel Hlavaj, brankár SR: „Je výborné, že sme zvíťazili, zvýšili sme si tým sebavedomie. Verím, že to už bude len lepšie a lepšie. V zápase som sa musel stále udržiavať v koncentrácii, keďže spočiatku na mňa nešlo veľa striel. Potom som sa už do toho dostal. Od začiatku tretej tretiny to už bolo dobré, bolo tam aj nejaké oslabenie. Postupne som získaval viac sebavedomia. Rakúšania hrali dobre, preto na nich musíme v ďalšom zápase vybehnúť a ničoho sa nebáť. Bude to boj.“

Róbert Lantoši, útočník SR: „Mali sme väčšinu času puk na hokejkách, čo sme proti Švédom nemali. Dominovali sme dve tretiny, šance tam boli. Tretiu tretinu sme si pokazili vylúčeniami, keď sme ich poslali do presilovky 5 na 3. Inkasovali sme gól a trochu sme upadli na duchu, čo by sa nemalo stávať, keď celý zápas dominujeme.“ Sebastián Čederle, útočník SR, prvý gól na MS: „My sme chceli mať dobrý vstup do zápasu, čo sa podarilo. Dali sme dva rýchle góly. Musíme dávať pozor na závery tretín, dostali sme gól, našťastie to bol ofsajd. Nečakal som, že by som dal hneď gól. Chcem robiť poctivú prácu, hrám v štvrtej formácii. Som veľmi rád za gól, škoda tej strely v závere, chýbali tam len milimetre.“ Patrik Koch, obranca SR: „Vyhrali sme, to je hlavné a musíme na to nadviazať. Chvíľku to možno oslávime a potom to pre nás končí a sústredíme sa na ďalší zápas.“