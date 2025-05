Hlavaj: Bol to ťažký zápas, ale v mojej hlave. Po góloch sme sa uspokojili

Je to moja robota. Som tu na to, aby som nedostal góly. Vždy sa snažím pomáhať tímu. Aj tým, že sa môžu na mňa spoľahnúť, keď vytiahnem nejaký pekný zákrok. Lepšie by bolo, keby ich nemusím vyťahovať.

Ani nie. Už sme tu trénovali, aj prípravu sme mali na väčšom klzisku. Už som si na to zvykol, nebol to veľký rozdiel.

Tréner brankárov Ján Lašák kritizoval bránky, ktoré sú podľa neho čudné. Vnímali ste tento problém počas zápasu?

Neviem, nesústredil som sa na to. Bol som hlavou v zápase a neriešil som to. Na tréningu som si to všímal, trochu sa to šmýkalo odtiaľ, ale v zápase na to nebol čas.

