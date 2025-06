Nitra má najväčšiu návštevnosť Snapbacks ligy. Je to hlavne o komunite, hovorí Lazorik

BRATISLAVA. Sú jeden z dvoch slovenských tímov, ktoré dlhodobo hrajú Českú ligu amerického futbalu – Snapbacks ligu. Hráč a zároveň marketingový manažér Nitra Knights Gorazd Lazorik v rozhovore pre TASR hovoril o doterajšej sezóne, vnímaní tohto športu na Slovensku a tiež o klubovej vízii do ďalších rokov.

Tím je v skvelej forme Nitra Knights sa podarilo pred rokom ako prvému klubu zo Slovenska zdvihnúť nad hlavu trofej pre víťaza Snapbacks ligy, vo finále 31. ročníka Czech Bowlu (finálového duelu súťaže) zdolali Znojmo Knights.

S najvyššími ambíciami vstupovali do ďalšej edície súťaže, po základnej časti sa umiestnili na prvej pozícii s bilanciou deviatich výhier a jednej prehry. „Po tom, čo sme minulý rok vyhrali Českú ligu, respektíve ľudovo nazvanú Česko-slovenskú ligu, tak sme do sezóny vstupovali ako hlavní favoriti súťaže. To sa nám zatiaľ darí obhajovať, sme na prvom mieste. Tím je v skvelej forme, čo je super a aj napriek zraneniam sa nám darí vykrývať medzery, aby sme naďalej hrali na veľmi vysokej úrovni. Je to z časti ťažšie, ale aj ľahšie. Ľahšie to bolo z pohľadu, že pri predchádzajúcej sezóne sme sa snažili prekvapiť, pokúsiť sa dostať do Czech Bowlu a snáď ho vyhráme.

Tento rok sa všetci pripravovali s tým, že sme majstri a musíme sa tak pripraviť. Nastavenie bolo úplne iné. Na druhej strane, ako v každej lige a v každom športe, si na majstra chce každý vyskočiť a prekvapiť ho,“ vyjadril sa pre TASR Lazorik k doterajšiemu priebehu a výsledkom v súťaži.

Rodinná udalosť Nitrania sa snažia „tvrdiť muziku“ vo viacerých smeroch, dlhodobo sa môžu oprieť o najvyššiu návštevnosť v rámci Snapbacks ligy a aj pre konkurentov sú z tohto pohľadu veľký diváckym lákadlom. „Keď sme sa pred pár rokmi zamýšľali, že ako to dostať na ďalší level, tak sme sa pozreli na to, čo by ľudí vedelo prilákať na štadión. Jedna vec bola, že sa nám podarilo dostať na hlavný futbalový štadión v Nitre, čo je samo o sebe lákadlo. Povedali sme si, že ak to má byť zaujímavé pre ľudí, tak to nemôže byť len o americkom futbale. Urobili sme z toho rodinnú udalosť. Máme komentátorov, ktorí celý zápas vysvetľujú, čo sa deje na ihrisku. Už sa nám stáva, že nás ľudia rozpoznávajú a je to príjemný pocit, že sa americký futbal dokáže dostať do povedomia športových fanúšikov, pokiaľ sa robí dobre. Nitra je proste fantastické športové mesto,“ vysvetlil hráč a marketingový manažér Knights.

Spájať športy Americký futbal je vnímaný najmä skrz zámorskú NFL, ktorá je najlepšou ligou na svete, ale tento šport si získava čoraz pevnejšiu pôdu aj v Európe. Okrem Nitry hrajú Snapbacks ligu aj St. Nicolaus Bratislava Monarchs. „Určite sa to mení tak, ako sa mení aj samotný šport. Niekedy to bolo až také nerozvážne zrážanie sa a skôr to hrali takí ľudia, čo mali chuť po zrážkach na ihrisku. Je to súčasť, ale postupne sa to vytráca zo športu. Momentálne je to na ďaleko taktickejšom leveli a je to oveľa atraktívnejšie pre divákov. V Nitre sa snažíme spájať športy, nám nejde len o úspech Knights, ale o úspech amerického futbalu a športov ako takých. Snažíme sa osloviť aj iných divákov a spájať komunitu,“ poskytol Lazorik svoj pohľad na popularitu tohto športu.

Je to hlavne o komunite V tunajších podmienkach nejde zatiaľ o plne profesionalizovaný šport, ale kluby sa pokúšajú navyšovať hráčsku základňu pomocou náborov a svoju rolu zohráva tiež flag futbal, bezkontaktná verzia amerického futbalu, ktorý sa v roku 2028 v Los Angeles premiérovo predstaví v rámci programu olympijských hier.

„Na mladšej úrovni, u 'flagistov', je to hlavne o komunite a rozvoji pohybových aktivít. Cez to si snažíme vychovávať mladú generáciu hráčov. Keď sa bavíme o dospelej úrovni, tak si myslím, že najväčším lákadlom, ktoré pre hráčov môže byť, je také bratstvo. Nielenže si budú môcť splniť športové sny, ale budú to robiť v prostredí, v ktorom sa budú cítiť, že niekam patria,“ zamyslel sa hráč Nitry. Rozvoj flag futbalu Práve cez flag futbal sa primárne na Slovensku aktuálne zvyšuje počet klubov, ktoré sa venujú jednej alebo druhej verzii amerického futbalu. „Na Slovensku je ešte Cassovia Steelers, ktorý hrá maďarskú ligu, keďže česká liga by bola pre nich trochu logistickým problémom. Momentálne nevidím potenciál na ďalší tzv. 'tacklový' tím. Flag futbal je olympijský šport a je o čosi dostupnejší, pretože na to treba menej hráčov a výstroje. V Nitre robí famóznu robotu Tomáš Urban a je absolútnou špičkou na Slovensku vo flag futbale.