Keď súhlasil, hráčom spadli sánky. Neprišiel robiť biznis, no s klubom zdoláva výzvy

NITRA. Príbeh klubu Nitra Knights je mnohým fanúšikom amerického futbalu na Slovensku dobre známy. Donedávna ťažko hľadali miesto na trénovanie a na ich zápasy sa chodilo pozrieť 100 až 200 ľudí. Dnes sú šampiónmi nadnárodnej súťaže, vo veľkom štýle zorganizovali pod Zoborom prestížny Czech Bowl a aj do nového ročníka československej Snapbacks ligy vstúpili ako jeden z hlavných ašpirantov na titul. Zápasy, výsledky, tabuľka a TV program - Snapbacks liga 2025 Za obratom k lepšiemu stojí nielen kolektív ľudí, ktorých spoločnou vášňou je americký futbal, ale aj generálny partner Samuel Vetrák.

"Ani som nedúfal, že americký futbal sa dostane v Nitre na takúto úroveň, no príchodom nového generálneho partnera dostal klub novú iskru," uviedol pre Sportnet dnes už prezident klubu Matej Gašperan. Preteká aj organizoval párty Samuel Vetrák je podnikateľom a zakladateľom dátovej firmy o informáciách v nehnuteľnostiach v oblasti študentského bývania. Je však aj športový nadšenec, ktorý súťaží v bežeckých disciplínach, absolvoval Spartan race a okrem ďalších aktivít je členom automobilového tímu Šenkýř Motorsport pod vedením Roberta Šenkýřa a tiež Richarda Gondu. "Chodil som na medzinárodné preteky a tam som trochu pričuchol k profesionálnemu športu. Tam sa rozpálilo moje športové srdce a do toho prišli Nitra Knights, takže sa to ideálne spojilo," hovorí Vetrák.

Generálny partner tímu Nitra Knights Samuel Vetrák. (Autor: Nitra Knights)

Americký futbal mu nebol cudzí, keďže počas štúdia bol aj v USA. Hovorí sa, že v čase Super Bowlu, teda finálového zápasu NFL, sa na pár hodín zastaví v krajine čas a práve táto udalosť zaujala aj Vetráka. V Bratislave organizoval viacero Super Bowl párty. Najskôr len pre najbližších, potom aj pre širšie okolie. Atmosféra tohto športu ho uchvátila. "Až keď sa človek do amerického futbalu ponorí a zamiluje si ho, pochopí, že to nie je iba o zrážaní sa veľkých chlapov, ale je to niečo ako šach, šprint a zápasenie dokopy," hovorí pre Sportnet.

Heslom bola profesionalizácia K spolupráci s nitrianskymi rytiermi sa dostal vďaka kolegovi z práce a hráčovi Gorazdovi Lazoríkovi, ktorý ho pozval na domáce zápasy. Vtedy sa ešte nehrali na zrekonštruovanom Štadióne pod Zoborom, ale na Kyneku, čo bolo prostredie, kde by sa sotva mohol odohrať Czech Bowl. Šport je oblasť, ktorá Vetráka dlhoročne zaujíma a vedel si predstaviť, že by sa v nej mohol angažovať. V Nitre našiel mužstvo, ktoré chcelo na sebe pracovať. Klub už predtým fungoval 25 rokov a na jeho rozvoji, či už hráčskom alebo manažérskom, sa podieľalo množstvo ľudí. Príchod generálneho partnera mu však dodal strategický prístup i potrebnú finančnú injekciu.

"Príležitostne som klub podporil, no časom som dospel k záveru, že bude lepšie pozrieť sa to strategicky a vymyslieť dlhodobý plán. V októbri 2022 sme si sadli, dali sme dokopy nápady a finančne som do klubu vstúpil. Keď som mal prvý príhovor, tak som prízvukoval, že heslo je profesionalizácia po všetkých stránkach, či už na ihrisku alebo mimo neho. Do klubu som vložil nielen financie, ale aj manažérske schopnosti, skúsenosti zo zahraničia a tiež vášeň. Nikdy nebolo účelom robiť to ako biznis, ktorý bude vo veľkom zarábať," priznal podnikateľ.

Na stretnutie si dobre pamätá aj Gašperan. Myslel si, že Vetrák prispeje tímu na dopravu, prinajlepšom ho podporí pár tisíckami eur. "Spýtal sa nás, ako si predstavujeme ideálnu sezónu a koľko by to stálo peňazí. Povedali sme mu ciele a číslo. Spadli nám sánky, keď odvetil, že ideme do toho," uviedol Gašperan minulý rok pre MY Nitra. Boli vyčerpaní, ale majstri Vetrák priznal, že veľmi rýchlo zistil, že manažovať tím amerického futbalu je výzva. Je to obrovské teleso, dvakrát väčšie ako pri klasickom futbale. "Americký futbal je u nás síce amatérsky šport, ale je tu oveľa viac ľudí, o ktorých sa treba postarať. Len hráčsky káder má asi päťdesiat členov. Rozpočet je na úrovni niektorých klubov z hokejovej extraligy. Máme aj ďalších partnerov, s ktorými vzájomne spolupracujeme. Ďalšími zdrojmi príjmov sú vstupné, predaj merchu, individuálne príspevky či dotácie," hovorí. VIDEO: Nitra Knights ovládli československú Snapbacks ligu 2024

Úspechy však prišli skoro. Už v prvej sezóne po vstupe generálneho partnera Nitrania klopali na dvere finále play-off. Tie si otvorili o rok neskôr a napokon sa tešili aj z historického titulu. "Paradoxne, druhá sezóna bola oveľa ťažšia, boli sme vyčerpaní. Trochu sme narazili na to, že nie sme profesionáli, ale chceme mať výkony ako profesionáli. Napokon sme to však dotiahli k titulu," vraví Vetrák. Nitriansky klub si v priebehu zopár mesiacov prešiel veľkou obmenou a poriadne vysoko nastavil latku. Príkladom je aj zorganizovanie Czech Bowlu, ktorý sa úrovňou podujatia približoval k Austrian Bowlu.

Počas súboja proti Znojmu Knights bolo na tribúnach 2458 fanúšikov. "Bola to väčšia výzva, ako sme si mysleli. Chceli sme to však zorganizovať poriadne, dali sme do toho viac úsilia a výsledok bol veľmi dobrý. Neľutujeme to a lige sme urobili dobré meno. Veľa sa o tom hovorilo, písalo a takúto úroveň by mohli mať aj ďalšie ročníky," doplnil. Svetlice a nadávky nemajú miesto Dnes je americký futbal druhým najpopulárnejším športom v Nitre. Od sezóny 2024 je priemerná návštevnosť domácich zápasov 933 divákov, čo je najviac spomedzi klubov hrajúcich v Snapbacks lige. Knights úzko spolupracujú s hokejovým klubom a tiež ďalšími športovými odvetviami. Na zápasy pravidelne chodievajú volejbalisti, basketbalisti či MMA bojovníci, pričom Martin Buday je ambasádorom klubu. Fakt, že sa hrá na štadióne, ktorý bude onedlho hostiť aj ME vo futbale do 21 rokov, dáva príležitosť dopriať fanúšikom skvelý športový zážitok.

"Pracujeme na tom, aby nešlo len o zápas, ale aby k nám chodili rodiny s deťmi s cieľom stráviť príjemné popoludnie. K tomu prispôsobujeme bezpečie na štadióne, dbáme na slušnosť, a tak u nás nie sú nadávky ani svetlice. Máme vytvorenú fan zónu pre deti, kde sa im venujú animátori. Samozrejme, máme stánky s občerstvením, merchom a snažíme vytvoriť pre divákov čo najpríjemnejšie prostredie," uviedol Vetrák.

Knights v posledných rokoch napredujú, čo potvrdzuje aj práca s mládežou. Majú vytvorenú juniorku aj program na flag futbal, ktorý bude súčasťou olympijských hier v Los Angeles 2028. Tiež spolupracujú s približne 30 školami, kde sa zvyšuje povedomie o americkom futbale.

Čo sa týka športovej stránky, heslom do ďalších sezón je trvalo udržateľný rozvoj. Okrem konfrontácii v Snapbacks lige hrajú Nitrania aj prípravné zápasy s poľskými či maďarskými mužstvami. Aj tie im nastavujú zrkadlo. Dokonca mali možnosť odohrať prípravný zápas proti Prague Black Panthers, ktorým sa v predošlom ročníku podarilo triumfovať v prestížnej rakúskej lige.