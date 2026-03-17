Bývalý hráč NFL, ktorý bol draftovaný v prvom kole, Darron Lee sa v marci vrátil do súdnej siene v Tennessee na predbežné pojednávanie po tom, čo bol obvinený z vraždy prvého stupňa.
Jeho 29-ročná priateľka Gabriella Perpétuová bola nájdená mŕtva v spoločnom dome. Prokurátori predložili dôkazy vrátane záznamov z telesnej kamery, ktoré nasnímali policajti 5. februára, keď zasahovali na mieste činu, ako aj údajných správ s ChatGPT, ktoré Lee poslal umelej inteligencii tesne predtým, ako na miesto dorazili muži zákona.
"Používal ChatGPT ako právneho poradcu i obhajcu a žiadal o radu, ako utajiť miesto činu," povedal na súde okresný prokurátor okresu Hamilton.
"Snúbenica opäť urobila bláznivú vec a teraz je na tom zle. Zobudím sa a má dve opuchnuté oči (nič som neurobil, sama si to spôsobila). Bodla sa? Neviem, ale neprebúdza sa ani nereaguje, čo mám robiť?" znela jedna z výziev, ktoré údajne poslal Lee.
Potom sa vraj opýtal: "Čo mám povedať svojmu priateľovi, aby sa vysporiadal s niekým, kto nereaguje, ale chce zavolať políciu?"
V ďalších výzvach sa informoval, či "bodné rany ako vpichy" môžu byť spôsobené pádom, a vo svojej poslednej správe napísal, že "má všade krv".
Policajtom prezradil, že dlho spal a priateľku našiel ležať na gauči, no nereagovala na jeho výzvy, tak zavolal na tiesňovú linku.
Zástupcovia šerifa uviedli, že v dome našli dôkazy o násilnej bitke, veľké množstvo krvi a rozbité sklo. Pitva zistila, že Perpétuová utrpela množstvo zranení vrátane viacerých hematómov, odrenín, zlomenín a tržných rán na tvári. Všetky tieto zranenia prispeli k jej smrti.
Lee počas kariéry vyhral Super Bowl s Kansas City Chiefs v roku 2019, no od 5. februára 2026 je zadržiavaný bez možnosti prepustenia na kauciu vo väznici okresu Hamilton.
Predtým bol v roku 2023 zatknutý za údajné napadnutie vlastnej matky a v predchádzajúcom incidente aj matky svojho dieťaťa, ale vážnemu trestu sa vyhol po dohode s prokurátormi.
Vo februári 2025 sa priznal k obvineniu z pokusu o napadnutie a zaplatil pokutu 500 dolárov (asi 434 eur) a mal si odpykať dva roky podmienečného trestu.
V prípade dokázania viny Leeovi hrozí dokonca až trest smrti. Perpétuovej rodina podala na neho žalobu na 50 miliónov dolárov (približne 43 429 000 eur) za neoprávnené usmrtenie.