Po vražde priateľky hľadal rady u umelej inteligencie. V dome našli dôkazy o násilnej bitke

Darron Lee
Darron Lee (Autor: Complex Sports)
SITA|17. mar 2026 o 13:09
ShareTweet0

Bývalý hráč NFL, ktorý bol draftovaný v prvom kole, Darron Lee sa v marci vrátil do súdnej siene v Tennessee na predbežné pojednávanie po tom, čo bol obvinený z vraždy prvého stupňa.

Jeho 29-ročná priateľka Gabriella Perpétuová bola nájdená mŕtva v spoločnom dome. Prokurátori predložili dôkazy vrátane záznamov z telesnej kamery, ktoré nasnímali policajti 5. februára, keď zasahovali na mieste činu, ako aj údajných správ s ChatGPT, ktoré Lee poslal umelej inteligencii tesne predtým, ako na miesto dorazili muži zákona.

"Používal ChatGPT ako právneho poradcu i obhajcu a žiadal o radu, ako utajiť miesto činu," povedal na súde okresný prokurátor okresu Hamilton.

"Snúbenica opäť urobila bláznivú vec a teraz je na tom zle. Zobudím sa a má dve opuchnuté oči (nič som neurobil, sama si to spôsobila). Bodla sa? Neviem, ale neprebúdza sa ani nereaguje, čo mám robiť?" znela jedna z výziev, ktoré údajne poslal Lee.

Potom sa vraj opýtal: "Čo mám povedať svojmu priateľovi, aby sa vysporiadal s niekým, kto nereaguje, ale chce zavolať políciu?"

V ďalších výzvach sa informoval, či "bodné rany ako vpichy" môžu byť spôsobené pádom, a vo svojej poslednej správe napísal, že "má všade krv".

Policajtom prezradil, že dlho spal a priateľku našiel ležať na gauči, no nereagovala na jeho výzvy, tak zavolal na tiesňovú linku.

Zástupcovia šerifa uviedli, že v dome našli dôkazy o násilnej bitke, veľké množstvo krvi a rozbité sklo. Pitva zistila, že Perpétuová utrpela množstvo zranení vrátane viacerých hematómov, odrenín, zlomenín a tržných rán na tvári. Všetky tieto zranenia prispeli k jej smrti.

Lee počas kariéry vyhral Super Bowl s Kansas City Chiefs v roku 2019, no od 5. februára 2026 je zadržiavaný bez možnosti prepustenia na kauciu vo väznici okresu Hamilton.

Predtým bol v roku 2023 zatknutý za údajné napadnutie vlastnej matky a v predchádzajúcom incidente aj matky svojho dieťaťa, ale vážnemu trestu sa vyhol po dohode s prokurátormi.

Vo februári 2025 sa priznal k obvineniu z pokusu o napadnutie a zaplatil pokutu 500 dolárov (asi 434 eur) a mal si odpykať dva roky podmienečného trestu.

V prípade dokázania viny Leeovi hrozí dokonca až trest smrti. Perpétuovej rodina podala na neho žalobu na 50 miliónov dolárov (približne 43 429 000 eur) za neoprávnené usmrtenie.

Americký futbal

    Darron Lee
    Darron Lee
    Po vražde priateľky hľadal rady u umelej inteligencie. V dome našli dôkazy o násilnej bitke
    dnes 13:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Americký futbal»Po vražde priateľky hľadal rady u umelej inteligencie. V dome našli dôkazy o násilnej bitke