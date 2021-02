Spor v prešovskom futbale sa vyostruje. Vstúpi do klubu investor z Afriky?

„Audítorská spoločnosť má mlčanlivosť zo zákona zadefinovanú. Členka predstavenstva 1. FC Tatran, a.s. Slávka Čorejová (zároveň mestská poslankyňa - pozn. red.) alebo ja ako štatutárka mesta sme mali taktiež podpísať mlčanlivosť. Naši právnici to neodporúčali,“ cituje Korzár primátorku Prešova Andreu Turčanovú z nedávneho mestského zastupiteľstva.

„Ešte som nepočul o tom, že okrem NAKA a iných orgánov by sa mohli odnášať originály zo sídla spoločnosti. Dokonca aj daňové úrady si berú kópie. S týmto postupom audítor nesúhlasí, lebo jemu to takto nebolo povedané,“ tvrdí Remeta.

Na otázku, prečo je problematické riešiť situáciu tak, ako navrhuje mesto, odpovedal: „Lebo je to problém. A prečo je to problém riešiť tak, ako je to štandardné a ako to hovoríme my?“

Má ísť o rovnakého investora ako v Seredi

Remeta avizoval, že ak nedôjde k dohode s mestom, klub nielenže nebude pokračovať v sezóne, ktorá je momentálne pre pandémiu prerušená, ale pôjde do likvidácie.

Tvrdí, že je ochotný ho odovzdať tomu, kto preukáže, že má aspoň 700-tisíc eur - to znamená, že dokáže klub minimálne rok živiť.