Vlhovej tréner pred Levi: Ak Petra predvedie svoje lyžovanie, budeme mať krásny deň

Predolympijská forma

Drobné zmeny na trati

Vlhová v Levi vyhrala dovedna päťkrát. Je to jej najúspešnejšie stredisko. Od roku 2016 sa do menoslovu víťazov nezapísal nikto mimo dvojice Vlhová – Shiffrinová.

Čím to je, že fínske stredisko rodáčke z Liptovského Mikuláša svedčí?

„Posledné roky dostávam túto otázku, ale neviem na ňu odpovedať. Netuším, prečo to tak je. Som však šťastná, že sa mi tu darí. Ak by som vedela čím to je, zopakovala by som to aj v iných strediskách. Podmienky mi tu sedia a cítim sa tu veľmi dobre,“ priznala.