Rozšíri si sobiu farmu? Vlhová môže cez víkend v Levi prekonať Shiffrinovú

„Je to prekvapenie. Som šťastná, že som skončila tretia. Nevedela som, či som na tom dobre. Ešte nikdy sa mi nestalo, že by som bola posledný mesiac pred pretekmi iba tri dni na snehu. V podstate som šla hneď na preteky. Je to vzácne. Vieme, čím som si prešla. Brala som to však aj pozitívne.

Oddýchla som si. Bolo to síce zo začiatku ťažké, ale po Argentíne som bola vyčerpaná. Trénovali sme na stodvadsať percent. Choroba pramenila z niečoho.

Po Argentíne som sa cítila skvelo. Bola som silná. Dni na snehu mi chýbali, ale to sa bavíme o malých detailoch. Ťažko povedať, čo by bolo iné, ak by som neochorela,“ uviedla po pretekoch v Söldene.