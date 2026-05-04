Je prvým v histórii. Rumunský tréner získal s Interom titul, v minulosti sa tešil aj ako hráč

Futbalisti Interu Miláno sa po dvoch rokoch vrátili na taliansky ligový trón a získali 21. titul. Pod vedením rumunského trénera Cristiana Chivua sa dokázali otriasť z nevydareného záveru sezóny 2024/2025, v ktorej boli v hre o tri trofeje, no napokon nevybojovali ani jednu.
„Scudetto" si definitívne zabezpečili vďaka domácemu víťazstvu 2:0 nad Parmou v 35. kole Serie A.
Pred záverečnými tromi zápasmi majú na čele tabuľky pred druhým obhajcom titulu SSC Neapol nedostihnuteľný 12-bodový náskok.
„Sme šťastní, že sa nám podarilo splniť cieľ, stálo nás to však veľa úsilia a driny. V minulej sezóne sme skončili v domácej súťaži o bod druhí za Neapolom, neuspeli sme v Talianskom pohári a vo finále Ligy majstrov sme utrpeli debakel s Parížom Saint-Germain.
Nebolo ľahké sa z toho pozviechať," zdôraznil pre akreditované médiá argentínsky kanonier Lautaro Martinez.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miláno - Parma
Kapitán Interu v dueli proti Parme prihral na druhý gól Henrichovi Mchitarjanovi, o úvodný presný zásah sa postaral v nadstavení prvého polčasu francúzsky útočník Marcus Thuram.
Chivu sa stal iba druhým mužom v histórii Interu, ktorý získal s „nerazzurri" titul ako hráč i tréner. Podobný kúsok sa podaril iba Armandovi Castellazzimu.
„Napísali sme veľmi dôležitú kapitolu v histórii Interu Miláno. Som veľmi hrdý na hráčov, našich fanúšikov i celý klub.
Po zbabranom závere minulej sezóny sa nám podaril reštart, vysúkali sme si rukávy a išli do toho s veľkou vervou. Mali sme obrovskú motiváciu vrátiť sa na taliansky trón a som šťastný, že sa nám to podarilo.
S Interom som získal tri tituly ako hráč. Bolo to vtedy iné, nosil som dlhé vlasy a nemal som šediny.
Je skvelé, že si teraz môžem vychutnať titul aj ako tréner spolu so skvelými tifosi na San Sire," zdôraznil pre oficiálny klubový web Interu Chivu, ktorý vlani v lete nahradil na lavičke Simoneho Inzaghiho.
Nadšenie neskrýval ani prezident Interu Giuseppe Marotta. „Pred začiatkom sezóny sa nám ani nesnívalo o tom, že už tri kolá pred koncom súťaže budeme majstri.
Je to výnimočný úspech, ktorý sme dosiahli vďaka silnej pracovnej morálke. Tento titul patrí chalanom a trénerovi Chivuovi.
Veľká vďaka patrí aj našim fanúšikom. Na San Siro nás ich prišlo povzbudiť takmer 80.000, ďalší sledovali duel na námestí pred Duomom."