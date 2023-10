Vlhová sa predstaví aj v domácom stredisku. Pozrite si kompletný prehľad zastávok Svetového pohára

Najlepšie umiestnenie Petry Vlhovej je tretie miesto, ktoré získala v rokoch 2020 a 2021. Vlani sa preteky preložili pre poveternostné podmienky do Semmeringu. „Sölden sa mi páči a trať mi sedí. Mám rada náročné kopce, mám na to techniku i silu,“ priznala v minulosti slovenská reprezentantka.

Levi (Fínsko)



Zermatt/Cervinia (Švajčiarsko/Taliansko)

Do kalendára Svetového pohára alpského lyžovania pribudla nová zastávka . Svoju premiéru mala zažiť už vlani, ale pre nedostatok snehu sa pretekárky pod legendárnou horou Matterhorn nepredstavili.

„Čaká nás najvyššie položený štart zo všetkých pretekov SP. Trať je väčšinou na ľadovci. Zjazd je zložený z čisto kĺzavých častí, veľkých a rýchlych zákrut a technickejších častí. Výškový rozdiel je 935 metrov a dĺžka 4 kilometre. To všetko prinesie športovcom nové výzvy,“ opísal olympijský víťaz Didier Défago pre oficiálnu stránku podujatia.

Killington (USA)

V americkom stredisku je Mikaela Shiffrinová ako doma. Narodila sa vo Vaile, ale pre otcovu prácu sa v detstve musela viackrát sťahovať.

Raz do New Hampshiru, inokedy do Colorada, až napokon skončila v lyžiarskej akadémii Burke. Vo Vermonte, kde sa nachádza aj Killington.

Shiffrinová bola na domácom kopci nezdolateľná, minimálne v slalome, zakaždým zvíťazila. Holdenerová prerušila fantastickú bilanciu Shiffrinovej a tešila sa z premiérového víťazstva v slalome. Američanka prvýkrát našla na domácej pôde premožiteľku.

Švajčiarka nebola sama, pridala sa k nej Anna Swennová Larssonová. Obe lyžiarky preťali cieľ s rovnakým časom. Švédka zaznamenala takisto premiérové slalomové víťazstvo.