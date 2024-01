Fanúšikovia v Kranjskej Gore vytvárajú domácu atmosféru. Chválila ich Shiffrinová aj Vlhová

„Je to ťažký a dlhý kopec. V poslednom čase tam nastali rôzne terénne úpravy, ubudlo dosť lesa a v pláne boli aj úpravy zjazdovky. Tak či tak, kopec je náročný,“ doplnil asistent trénera Matej Gemza.

Telo nespolupracovalo

Rodáčka z Liptovského Mikuláša ukončila kalendárny rok 2023 piatym miestom v slalome v Lienzi. Zastávka v rakúskom stredisku jej nevyšla podľa predstáv. Aj v obrovskom slalome skončila mimo pódia na siedmom mieste.

„Nemám čo povedať, nebol to Petrin najlepší deň. Musíme to akceptovať. Niekedy sú dni ako tieto, nemáme odpovede. Pred dvoma dňami sme boli na vrchole, no dámy majú niekedy takéto dni.