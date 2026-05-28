Na čele zväzu sa nič nemení. Paško bude viesť slovenské lyžovanie aj naďalej

Martin Paško. (Autor: TASR)
TASR|28. máj 2026 o 16:37
Paško bol jediným kandidátom na post prezidenta.

Martin Paško bude aj v ďalšom štvorročnom období prezidentom Zväzu slovenského lyžovania.

Na štvrtkovej 8. Konferencii ZSL v Liptovskej Sielnici ho opätovne zvolili do tejto funkcie. Delegáti prejavili dôveru doterajšiemu vedeniu Paško bol jediným kandidátom na post prezidenta.

Viceprezidentkou sa opäť stala Jana Palovičová. Novým členom Výkonného výboru je skúsený tréner a inštruktor lyžovania Jaromír Midriak.

Pozíciu zástupcu športovcov vo VV obhájil Peter Bendik ml. a športových odborníkov bude zastupovať opäť Ján Čillík.

Šiestym členom je zástupca Správnej rady ZSL Václav Klein. Kontrolórom zostáva Ivan Boledovič. Informoval o tom ZSL prostredníctvom tlačovej správy.

Zjazdové lyžovanie

