Ďalší súboj so Shiffrinovou. Vlhová: Dokážem jazdiť nielen na jej úrovni, ale aj lepšie

Problémy so snehom

Z kalendára Svetového pohára vypadla zastávka v Záhrebe, takže lyžiarky mali na prelome rokov viac voľna ako v minulosti.

„Ak by boli preteky v Záhrebe, tak sa tomu prispôsobím. Ak nie sú, tak sa tomu prispôsobím tiež. Možno je to teraz trošku voľnejšie. Máme viac času na tréning a oddych. Je to menej hektické. Takže je to lepšie.“

V Kranjskej Gore je na programe obrovský slalom a slalom. Do slovinského strediska sa však slovenská reprezentantka presunie až v piatok. Dôvodom je nedostatok snehu.