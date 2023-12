Aj Vlhová pôsobila neporaziteľne a Shiffrinová sa trápila. Teraz je to opačne, tvrdí expertka

„Snažila ísť naplno, ale telo nevykonávalo, čo chcela. Vyzeralo to, akoby bola fyzicky oslabená,“ naznačila bývalá lyžiarka.

Povrch v Lienzi bol pomerne mäkký a nesúrodý. Bolo ľahké robiť chyby s jej razantným štýlom jazdy. V slalome sa jej veľmi ťažko dostávalo ťažisko dopredu na začiatku oblúku. Nebola to Petra, akú ju tento rok poznáme.

Ako by ste zhodnotili výkon Petry Vlhovej v Lienzi?

V obrovskom slalome som k tomu mala pocit, že úplne nefungoval materiál. Nebolo to však len u Slovenky, ale aj Federica Brignoneová a ďalšie vynikajúce pretekárky mali v prvom kole na značke lyží Rossignol problémy. Nebolo to optimálne.

Podmienky boli špecifické, pretože trať pôsobila, že primrzla. Bol to však povrchový ľad, ktorý bol vyšmýkaný a v niektorých miestach trať odmäkla a prepadla sa. V slalome boli podmienky o niečo lepšie, ale v podstate podobné.

V televíznom prenose ste spomínali, že sa po príchode do cieľa chytala za stehná. Poukázali ste na to, že jej chýbala kondícia.

Keď sa bezprostredne po dojazde do cieľa, chytíte za stehna, znamená to, že vám to dalo zabrať. Keď prejdete nejakou virózou, tak sa vám prechodne zníži hodnota VO2 max. Je vedecky dokázané, že táto hladina ide dole o dvadsať až tridsať percent.

VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v 1. kole slalomu v Lienzi 2023