Miliónová sekera v Špindlerovom Mlyne. Svetový pohár zanechal obrovskú stratu

Januárový Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní v Špindlerovom Mlyne skončil stratou 24 miliónov korún (cca 987 000 eur), uviedol český web Seznam Zprávy.
O deficite akcie, ktorá do Krkonoš pritiahla ženskú svetovú špičku vrátane americkej hviezdy Mikaely Shiffrinovej, podľa serveru na začiatku apríla informoval širšie vedenie Zväzu lyžiarov ČR jeho prezident David Trávníček.
Ten teraz prostredníctvom hovorcu odkázal, že konkrétne príčiny finančnej straty zväz stále prešetruje.
Šéf zväzu Trávníček 1. apríla ďalším členom vedenia zväzu premietol prezentáciu, podľa ktorej rozpočet akcie počítal s nákladmi 110 miliónov korún, ale minulo sa o 15 miliónov viac. Stratu ešte prehĺbil deväťmiliónový výpadok príjmov zo vstupného oproti predpokladom. Aké výdavky za prekročením rozpočtu stoja, nie je jasné.
"Konkrétne príčiny sú stále ešte predmetom interného vyhodnocovania akcie," uviedol Trávníček. Zatiaľ sa tiež nevie, z čoho zväz stratu zaplatí.
Hospodárenie Svetového pohára žien v zjazdovom lyžovaní v Špindlerovom Mlyne sa riešilo tiež po predchádzajúcom ročníku v roku 2023, keď ho preverovala polícia.
Žiadne pochybenia však nezistila a podobne dopadli aj nezávislá forenzná previerka audítorskej spoločnosti a kontrola Národnej športovej agentúry.