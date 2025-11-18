Dúbravka inkasoval 6 gólov, no dostal najlepšiu známku. Najhoršie obstál skúsený obranca

LIPSKO. Slovenskí futbalisti vo svojom šiestom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 prehrali s Nemeckom jednoznačne 0:6.
Po poslednom zápase v skupine A tak majú Slováci na konte dvanásť bodov a v tabuľke im patrí druhé miesto, ktoré zaručuje účasť v baráži o svetový šampionát.
Proti favoritovi skupiny podal najlepší výkon podľa čitateľov Sportnetu brankár Martin Dúbravka (4,6), ktorý síce inkasoval 6 gólov, no mohol ich dostať aj viac.
Druhý najlepšie obstál v známkovaní obranca Dávid Hancko (3,9) a na treťom mieste sa umiestnil Stanislav Lobotka (3,6).
Naopak úplne najhoršiu známku 2,1 si vyslúžil obranca Norbert Gyömbér, ktorý odohral iba prvý polčas zápasu.
Nižšie hodnotenie mali aj Ondrej Duda (2,3), Matúš Bero (2,5), ktorý však musel pre zranenie striedať už v 24 minúte a kapitán Milan Škriniar (2,6).
Pozrite si výsledky známkovania od čitateľov Sportnetu zo zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.