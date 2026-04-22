V ponuke sú všetky zápasy. FIFA spustila záverečnú fázu predaja vstupeniek na MS

ilustračný záber
ilustračný záber (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|22. apr 2026 o 12:39
ShareTweet0

Lístky sa budú predávať priebežne až do finále.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v stredu spustila záverečnú fázu predaja vstupeniek na nadchádzajúce MS v USA, Kanade a Mexiku. Do začiatku šampionátu zostáva 50 dní.

Fanúšikovia si môžu zakúpiť lístky na všetkých 104 zápasov. FIFA uviedla, že medzi dostupnými vstupenkami budú aj miesta v predných radoch.

Hoci ide o záverečnú fázu predaja, lístky sa budú podľa riadiaceho orgánu svetového futbalu v závislosti od dostupnosti predávať priebežne až do finále, ktoré je na programe 19. júla.

FIFA dlhodobo čelí kritike za vysoké ceny vstupeniek na blížiaci sa svetový šampionát, v porovnaní s predchádzajúcimi MS v Katare prudko vzrástli.

Prezident federácie Gianni Infantino obhajoval sumy tým, že vygenerované príjmy prospejú futbalu. Dosiaľ sa predalo viac ako 5 miliónov vstupeniek, pripomenula agentúra DPA.

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»V ponuke sú všetky zápasy. FIFA spustila záverečnú fázu predaja vstupeniek na MS