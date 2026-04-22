V ponuke sú všetky zápasy. FIFA spustila záverečnú fázu predaja vstupeniek na MS

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v stredu spustila záverečnú fázu predaja vstupeniek na nadchádzajúce MS v USA, Kanade a Mexiku. Do začiatku šampionátu zostáva 50 dní.
Fanúšikovia si môžu zakúpiť lístky na všetkých 104 zápasov. FIFA uviedla, že medzi dostupnými vstupenkami budú aj miesta v predných radoch.
Hoci ide o záverečnú fázu predaja, lístky sa budú podľa riadiaceho orgánu svetového futbalu v závislosti od dostupnosti predávať priebežne až do finále, ktoré je na programe 19. júla.
FIFA dlhodobo čelí kritike za vysoké ceny vstupeniek na blížiaci sa svetový šampionát, v porovnaní s predchádzajúcimi MS v Katare prudko vzrástli.
Prezident federácie Gianni Infantino obhajoval sumy tým, že vygenerované príjmy prospejú futbalu. Dosiaľ sa predalo viac ako 5 miliónov vstupeniek, pripomenula agentúra DPA.