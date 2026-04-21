Legenda bude povýšená. Mexiko oznámilo, že po domácich MS zmení trénera

Futbalistov Mexika bude po majstrovstvách sveta trénovať bývalý vynikajúci obranca Rafael Márquez.
Jeden z najlepších hráčov v histórii krajiny je aktuálne pri národnom tíme asistentom. O jeho posune do pozície hlavného kouča dnes informoval Duilio Davino, riaditeľ pre reprezentácie v mexickom zväze.
Teraz 37-ročný Márquez odohral za Mexiko 147 zápasov a v rokoch 2002-2018 sa s ním predstavil na piatich svetových šampionátoch, z toho na štyroch ako kapitán. Od príchodu Javiera Aguirrea v auguste 2024 na lavičku je jeho asistentom.
A po majstrovstvách sveta, ktorého je Mexiko spoločne s USA a Kanadou spoluusporiadateľom, sa Márquez posunie na jeho miesto. "Zmluvu už má podpísanú," uviedol Davino v rozhovore pre Fox Sports. Cieľom nového trénera bude doviesť tím na budúcoročný šampionát v roku 2030.
Márquez bol v prvom desaťročí tohto storočia jednou z hviezd Barcelony, s ktorou vyhral dvakrát Ligu majstrov a štyrikrát španielsku ligu. Má tiež francúzsky titul s Monakom. Po konci kariéry v roku 2018 trénoval okrem iného B-tím Barcelony.
Majstrovstvá sveta sa začnú 11. júna. S Českom sa Mexiko stretne na slávnom Aztéckom štadióne 24. júna na záver skupiny A, v ktorej sú ešte Kórea a Juhoafrická republika.