Hviezda Bayernu i Nemecka príde o MS. Budem fandiť spoluhráčom z domu, uviedol

Útočník Bayernu Mníchov Serge Gnabry nestihne včas doliečiť zranený stehenný sval a príde o majstrovstvá sveta.
Tridsaťročný reprezentant oznámil na sociálnych sieťach, že šampionát v USA, Mexiku a Kanade bude musieť sledovať len pri televízii. Táto sezóna sa pre neho skončila.
"Sen o majstrovstvách sveta sa mi, žiaľ, rozplynul. Rovnako ako zvyšok krajiny budem chlapcom fandiť z domu, "uviedol Gnabry.
Gnabry si poranil priťahovač v pravej nohe pri sobotňajšom tréningu pred nedeľňajším zápasom so Stuttgartom, v ktorom si Bayern zabezpečil 35. bundesligový titul.
"Sústredím sa teraz na liečbu a návrat do prípravy na novú sezónu," uviedol Gnabry, ktorý v tejto sezóne odohral 37 súťažných zápasov a dal desať gólov.
Bývalý hráč Arsenalu, Brém či Hoffenheimu má na konte 59 reprezentačných štartov a 26 gólov.
V národnom tíme debutoval v roku 2016, štartoval na majstrovstvách Európy 2021 a pred štyrmi rokmi na posledných majstrovstvách sveta v Katare.
V roku 2016 doviedol ako najlepší strelec turnaja nemecký výber k strieborným olympijským medailám v Riu De Janeiro.
Výber trénera Juliana Nagelsmanna vstúpi do šampionátu 14. júna v Houstone zápasom proti Curacau. V základnej skupine potom Nemcov ešte čakajú Pobrežie Slonoviny a Ekvádor.