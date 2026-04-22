Hviezda Bayernu i Nemecka príde o MS. Budem fandiť spoluhráčom z domu, uviedol

Serge Gnabry v drese Nemecka. (Autor: TASR/AP)
ČTK|22. apr 2026 o 19:23
ShareTweet0

Táto sezóna sa pre neho skončila.

Útočník Bayernu Mníchov Serge Gnabry nestihne včas doliečiť zranený stehenný sval a príde o majstrovstvá sveta.

Tridsaťročný reprezentant oznámil na sociálnych sieťach, že šampionát v USA, Mexiku a Kanade bude musieť sledovať len pri televízii. Táto sezóna sa pre neho skončila.

"Sen o majstrovstvách sveta sa mi, žiaľ, rozplynul. Rovnako ako zvyšok krajiny budem chlapcom fandiť z domu, "uviedol Gnabry.

Gnabry si poranil priťahovač v pravej nohe pri sobotňajšom tréningu pred nedeľňajším zápasom so Stuttgartom, v ktorom si Bayern zabezpečil 35. bundesligový titul.

"Sústredím sa teraz na liečbu a návrat do prípravy na novú sezónu," uviedol Gnabry, ktorý v tejto sezóne odohral 37 súťažných zápasov a dal desať gólov.

Bývalý hráč Arsenalu, Brém či Hoffenheimu má na konte 59 reprezentačných štartov a 26 gólov.

V národnom tíme debutoval v roku 2016, štartoval na majstrovstvách Európy 2021 a pred štyrmi rokmi na posledných majstrovstvách sveta v Katare.

V roku 2016 doviedol ako najlepší strelec turnaja nemecký výber k strieborným olympijským medailám v Riu De Janeiro.

Výber trénera Juliana Nagelsmanna vstúpi do šampionátu 14. júna v Houstone zápasom proti Curacau. V základnej skupine potom Nemcov ešte čakajú Pobrežie Slonoviny a Ekvádor.

Tabuľky skupiny E na MS 2026

Reprezentácie

dnes 19:23
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Hviezda Bayernu i Nemecka príde o MS. Budem fandiť spoluhráčom z domu, uviedol