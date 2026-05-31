Slovenský oštepár mal v Rabate neplatný pokus. Stal sa jubilejným atlétom v Diamantovej lige

Jakub Kubínec. (Autor: SAUŠ/Roman Benický)
TASR|31. máj 2026 o 22:12
Z výhry sa tešil grenadský reprezentant.

Diamantová liga 2026 - Rabat

Výsledky - hod oštepom mužov:

1.

Anderson Peters

Grenada

86,08 m

2.

Rumesh Tharanga Pathirage

Srí Lanka

85,97 m

3.

Kehorn Walcott

Trininad a Tobago

82,52 m

Jakub Kubínec

Slovensko

neplatný pokus

Jakub Kubínec sa stal prvým slovenským oštepárom, ktorý sa predstavil na mítingu Diamantovej ligy.

Na podujatí v marockom Rabate však nemal platný ani jeden z prvých troch pokusov a v deväťčlennej súťaži skončil predčasne.

Z víťazstva sa tešil dvojnásobný majster sveta Anderson Peters z Grenady, ktorý výkonom 86,08 m zdolal Rumesha Tharangu Pathirageho zo Srí Lanky (85,97). Tretie miesto obsadil Kehorn Walcott z Trinidadu a Tobago (82,52).

Kubínec, ktorý dostal v nedeľu šancu ako náhradník, zaplatil nováčikovskú daň, keď sa mu pri debute v DL nevydaril ani jeden pokus.

Tretí oštepár slovenských historických tabuliek nedokázal na medzinárodnej scéne nadviazať na svoj osobný rekord 83,49 z TIPOS Challenge Slovakia v Martine.

Člena banskobystrickej Dukly môže trikrát „ix“ mrzieť o to viac, že na užšie finále stačilo hodiť aj 71,18 m.

Zverenec českého kouča Davida Sekeráka sa stal jubilejným 20. slovenským atlétom so štartom v prestížnom seriáli Diamantovej ligy.

