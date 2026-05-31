Slovenský oštepár mal v Rabate neplatný pokus. Stal sa jubilejným atlétom v Diamantovej lige

Diamantová liga 2026 - Rabat
Výsledky - hod oštepom mužov:
1.
Anderson Peters
Grenada
86,08 m
2.
Rumesh Tharanga Pathirage
Srí Lanka
85,97 m
3.
Kehorn Walcott
Trininad a Tobago
82,52 m
Jakub Kubínec
Slovensko
neplatný pokus
Jakub Kubínec sa stal prvým slovenským oštepárom, ktorý sa predstavil na mítingu Diamantovej ligy.
Na podujatí v marockom Rabate však nemal platný ani jeden z prvých troch pokusov a v deväťčlennej súťaži skončil predčasne.
Z víťazstva sa tešil dvojnásobný majster sveta Anderson Peters z Grenady, ktorý výkonom 86,08 m zdolal Rumesha Tharangu Pathirageho zo Srí Lanky (85,97). Tretie miesto obsadil Kehorn Walcott z Trinidadu a Tobago (82,52).
Kubínec, ktorý dostal v nedeľu šancu ako náhradník, zaplatil nováčikovskú daň, keď sa mu pri debute v DL nevydaril ani jeden pokus.
Tretí oštepár slovenských historických tabuliek nedokázal na medzinárodnej scéne nadviazať na svoj osobný rekord 83,49 z TIPOS Challenge Slovakia v Martine.
Člena banskobystrickej Dukly môže trikrát „ix“ mrzieť o to viac, že na užšie finále stačilo hodiť aj 71,18 m.
Zverenec českého kouča Davida Sekeráka sa stal jubilejným 20. slovenským atlétom so štartom v prestížnom seriáli Diamantovej ligy.