Domáci bežec potešil fanúšikov. V Rabate si zabehol osobný i národný rekord

Míting Diamantovej ligy v marockom Rabate ozdobili štyri svetové výkony roka a niekoľko rekordov podujatia.
Domácich fanúšikov potešil Soufiane El Bakkali prvenstvom na 300 m prekážok. Svoje premiérové víťazstvo v prestížnom seriáli slávila slovenská atlétka Emma Zapletalová, ktorá triumfovala na 400 m prek.
Na Štadióne princa Mulaja Abdalláha dosiahla časom 52,82 s nielen najlepší svetový výkon roka, ale zlepšila aj vlastný národný rekord.
Vyvrcholením mítingu bol beh na 300 m prek. s dvojnásobným olympijským šampiónom El Bakkalim.
Ten rozradostil divákov svojím piatym víťazstvom v rade najlepším tohtoročným výkonom 7:57,25.
Do posledných metrov však bojoval s Nemcom Frederikom Ruppertem, ktorý výkonom 7:57,80 ako prvý Európan - aj bežec narodený mimo Afriky - stlačil svoj čas pod osem minút.
V guliarskom sektore vládol Američan Joe Kovacs najdlhším tohtoročným pokusom 22,58 m, keď nadelil takmer meter svetovému rekordérovi a svojmu krajanovi Ryanovi Crouserovi.
„Prvýkrát som na Diamantovej lige štartoval už v roku 2012, tak je pekné začať ďalší rok fit a víťazne,“ povedal 36-ročný bývalý majster sveta podľa webu DL.
Výškarskému sektoru vládla svetová rekordérka Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny, hoci tentoraz dvojmetrová hranica odolala.
Ako jediná dokázala skočiť 197 cm. V skoku o žrdi zvíťazila Nina Kennedyová, ktorá sa v elitnom seriáli po zdravotných problémoch predstavila prvýkrát od roku 2024. Austrálčanka ako jediná prekonala 480 cm.
Prekvapujúceho víťaza mala mužská osemstovka. Sezónna premiéra majstra sveta Emmanuela Wanyonyiho z Kene sa neskončila triumfom, časom 1:42,98 bol rýchlejší Brit Max Burgin.
Míting Diamantovej ligy v Rabate
Muži:
200 m: 1. Kenneth Bednarek (USA) 19,69 s, 2. Letsile Tebogo (Bots.) 19,96, 3. Sinesipho Dambile (JAR) 20,03
400 m: 1. Jacory Patterson (USA) 44,11 s, 2. Matthew Hudson-Smith (V.Brit.) 44,25, 3. Khaleb McRae (USA) 44,40
800 m: 1. Max Burgin (V.Brit.) 1:42,98 min., 2. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:43,56, 3. Slimane Moula (Alž.) 1:43,73
1500 m: 1. Yared Nuguse (USA) 3:30,35 min., 2. Isaac Nader (Portug.) 3:30,43, 3. Azeddine Habz (Fr.) 3:30,68
3000 m: 1. Soufiane El Bakkali (Mar.) 7:57,25 min., 2. Frederik Ruppert (Nem.) 7:57,80, 3. Simon Kiprop Koech (Keňa) 7:59,44
Guľa: 1. Joe Kovacs 22,58 m, 2. Ryan Crouser 21,59, 3. Jordan Geist (všetci USA) 21,56
Oštep: 1. Anderson Peters (Gren.) 86,08, 2. Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka) 85,97, 3. Kehorn Walcott (Trin.) 82,52, ..., Jakub Kubínec (SR) bez platného pokusu
Ženy:
100 m: 1. Tina Claytonová 10,85 s, 2. Lavanya Williamsová 10,95, 3. Jonielle Smithová (všetky Jam.) 11,00
200 m: 1. Cambrea Sturgisová 22,21 s, 2. Kayla Whiteová (obe USA) 22,28, 3. Audrey Leducová (Kan.) 22,41
800 m: 1. Audrey Werrová (Švaj.) 1:56,56 min., 2. Tsige Dugumová (Et.) 1:57,24, 3. Lilian Odirová (Keňa) 1:57,27
400 m prek.: 1. Emma Zapletalová (SR) 52,82, Anna Cockrellová (USA) 53,18, 3. Rushell Claytonová (Jam.) 53,75
Výška: 1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 197 cm, 2. Eleanor Pattersonová (Austr.) 194, 3. Angelina Topičová (Srb.) 194
Žrď: 1. Nina Kennedyová (Austr.) 480 cm, 2. Imogen Ayrisová (N.Zél.) 470, 3. Angelica Moserová (Švaj.) 470
Disk: 1. Valarie Sionová (USA) 68,75 m, 2. Jorinde Van Klinkenová (Hol.) 66,72, 3. Laulauga Tausagová (USA) 65,94