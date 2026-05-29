Zapletalová otvára hlavnú časť sezóny, čakajú ju prvé štarty v Diamantovej lige

Slovenská atlétka Emma Zapletalová bude štartovať aj na júnovom podujatí Diamantovej ligy v Ríme. Bronzová medailistka z MS 2025 na 400 m prekážok začne sezónu tento víkend v Rabate.
Slovenskú Športovkyňu roka 2025 čakajú na oboch mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu takmer rovnaké súperky.
„Myslím si, že som dobre pripravená. Posledné dva týždne boli rýchle a mohla som sa vrátiť k prekážkam, nebol problém. Nie je to úplne ideálne, boli výpadky, ale podarilo sa nájsť alternatívne tréningy, napríklad na bicykli, a udržiavať príslušnú formu. Je to vždy otáznik pred prvým štartom, chcem sa postupne zlepšovať, uvidíme.
Momentálne ale verím, že už len dobrým smerom. Viaceré tam budeme mať prvý štart sezóny v našej disciplíne. A vrchol príde až v auguste,“ povedala Zapletalová pre Top Athletics pred odletom do Maroka.
Početná skupina Top Athletics sa predstaví v pondelok 1. júna na bronzovom mítingu Memoriáli Josefa Odložila.
Na 100 m pobeží Ján Volko, prvé prekážky sezóny čakajú Patrika Domotora na 400 m, Peter Dávid nastúpi na 110 m prek. a sezónny debut absolvuje Viktória Forster na 100 m prek. V rovnakej disciplíne dostane šancu aj európska dorastenecká rekordérka Laura Frličková.