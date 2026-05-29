Ako prvý Slovák sa predstaví v prestížnom seriáli: Verím, že ma to vyburcuje k výkonu

Jakub Kubínec sa stane prvým slovenským oštepárom, ktorý sa predstaví na mítingu Diamantovej ligy.
Na podujatí v marockom Rabate v nedeľu 31. mája zaskočí ako náhradník za jedného z pôvodnej osmičky v štartovej listine.
Tretí oštepár slovenských historických tabuliek a aj tohtoročných európskych si svojím osobným rekordom 83,49 z TIPOS Challenge Slovakia v Martine vypýtal pozvánku medzi svetovú „smotánku“.
Veľký úspech pre slovenský oštep a atletiku
„V stredu ráno mi manažér volal, že niekto vypadol a že by zobrali mňa ako náhradníka, a spýtal sa, či mám záujem, tak som neváhal ani sekundu,“ povedal Kubínec pre facebookovú stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ).
„Bol som neskutočne šťastný a beriem to ako veľký úspech pre slovenský oštep a atletiku. Teším sa, že si budem môcť zasúťažiť s takými kvalitnými súpermi, a verím, že ma to vyburcuje ku kvalitnému výkonu.“
Bude jubilejným 20. slovenským atlétom
Medzi jeho ôsmimi súpermi budú dvaja olympijskí víťazi (Keshorn Walcott a Thomas Röhler), traja majstri sveta (Walcott, Anderson Peters a Julius Yego), majster Európy (Jakub Vadlejch) a bronzový medailista z MS 2025 Curtis Thompson.
Zverenec českého kouča Davida Sekeráka stále spolupracujúci aj s Jozefom Hanušovským bude jubilejným 20. slovenským atlétom so štartom v prestížnom seriáli Diamantovej ligy.
Súťaž oštepárov je naplánovaná na 20.41 SELČ.