Od tragických strát až po momenty ľudskosti. Ako sa hokejový svet vyrovnal s 11. septembrom

Jedenásty september sa do histórie ľudstva navždy zapíše ako tragický deň. V roku 2001 došlo k teroristickému útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku.
Medzi tisíckami obetí sa nachádzali aj niektorí z hokejového prostredia. Útok priniesol aj momenty ľudskosti, ktoré z nešťastia vzišli.
Dvaja skauti, ktorí sa nevrátili
Medzi obeťami útokov boli aj dvaja zamestnanci NHL – skauti Los Angeles Kings Garnet "Ace" Bailey a Mark Bavis.
Cestovali letom United 175 z Bostonu, ktorý teroristi nasmerovali do Južnej veže. Bailey, bývalý hráč s piatimi Stanley Cupmi na konte (z pôsobenia v Edmontone), bol v tom čase riaditeľom skautingu Kings. Bavis bol o čosi mladší skaut, ktorý sa k hokeju dostal cez Boston University.
Ich mená sú dodnes vedľa seba vytesané na newyorskom pamätníku 9/11 – organizátori memoriálu ich zámerne umiestnili k sebe, keďže zahynuli spoločne.
Na ich počesť dnes existuje viacero ocenení a nadácií, napríklad štipendijný fond Marka Bavisa pre mladých hokejistov v Massachusetts.
VIDEO: Spomienka na Marka Bavisa
Prežil pád veží
Najsilnejší príbeh patrí bývalému útočníkovi Bostonu a Toronta Robovi Cimettovi. Kariéru musel vo svojich tridsiatich rokoch predčasne skončiť pre problémy s kolenom, po pôsobení v nemeckých kluboch sa vrátil do Severnej Ameriky a začal si budovať novú kariéru vo financiách.
Práve absolvovanie záverečného školenia ho v to ráno zaviedlo do Južnej veže Svetového obchodného centra, na seminár v 61. poschodí.
Keď asi po hodine prednášky vyhlásili prestávku a Cimetta odišiel na toaletu, spustil sa požiarny alarm – pôsobil ako bežné cvičenie, no v skutočnosti reagoval na náraz prvého lietadla do Severnej veže.
Ľudia sa začali presúvať k schodisku a pomaly, poschodie po poschodí, klesať dole – bez väčšej paniky, skôr s nevôľou nad dlhou cestou z takej výšky.
Uprostred zostupu, niekde okolo 32. poschodia, zaznelo cez rozhlas upokojujúce hlásenie, že ich budova je v poriadku a môžu sa vrátiť do kancelárií.
O pár sekúnd nato do Južnej veže narazilo druhé lietadlo – len asi šestnásť poschodí nad miestom, kde sa dovtedy nachádzal Cimettov seminár. Budova sa zatriasla, časť ľudí náraz zhodil na zem a v dovtedy pokojne klesajúcom dave prepukla panika.
Cimetta si podľa vlastných slov v tej chvíli pripúšťal, že sa z budovy nemusí dostať živý, no telefonicky sa manželke a dcére dovolať nedokázal – signál v horiacej veži nefungoval.
Po ďalších schodoch a chodbách sa napokon dostal do vestibulu, kde už zdravotníci ošetrovali ľudí zasypaných prachom, a odtiaľ podzemnou pasážou metra von na ulicu. Až tam, pri pohľade na motor z lietadla uprostred cesty a policajtov okolo neho, si naplno uvedomil rozsah útoku.
VIDEO: Spomienka na Roba Cimetta
Krátko po deviatej hodine sa Južná veža pred jeho očami zrútila – utekal pred oblakom prachu, ktorý ho dobiehal len z pár desiatok metrov.
O necelú polhodinu nato musel utekať znova, keď sa zosypala aj Severná veža. Cimetta útok prežil bez zranenia a dnes v Toronte vedie vlastnú realitno-developerskú firmu.
Hokejová aréna ako núdzový prístrešok
Keď USA po útokoch zatvorili vzdušný priestor, desiatky lietadiel museli pristáť v Kanade.
Farmársky tím Toronto Maple Leafs práve chystal v St. John's na Newfoundlande tréningový kemp – namiesto toho sa miestna hala premenila na núdzové ubytovanie pre tisícky vysadených cestujúcich z celého sveta.
Podobný scenár sa odohral aj v ďalších kanadských mestách vrátane Monctonu, kde miestni obyvatelia v noci budili cudzích ľudí, aby im ponúkli posteľ.
Torontskí hokejisti napokon do St. John's predsa len pricestovali a ich tréningy sa stali vítanou chvíľou odpočinku pre uviaznutých cestujúcich.
Messierova pocta hasičovi
Silný symbolický moment sa odohral aj pri návrate NHL na ľad.
Kapitán New York Rangers Mark Messier si pred prvým domácim zápasom po útokoch obliekol hasičskú prilbu patriacu zosnulému veliteľovi hasičov Raymondovi Downeymu, veľkému milovníkovi hokeja, ktorý zahynul pri záchranných prácach.
Gesto mu ponúkol kolega z hasičského zboru priamo pred zápasom a stalo sa jedným z najsilnejších obrazov tých dní.