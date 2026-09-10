Slovenskí hokejisti si nemajú z čoho našetriť, tvrdí Havlíček. Limit legionárov by zmenil

Slovan Bratislava bol v minulej sezóne jediný krok od majstrovského titulu v Tipsport lige. Vo finálovej sérii proti Nitre viedol 3:1 na zápasy a zdalo sa, že má cestu za zlatom pevne vo svojich rukách.
Corgoni však dokázali sériu otočiť a v predĺžení siedmeho zápasu mladý útočník Tomáš Chrenko rozhodol o titule pre Nitru. Slovanu tak zostalo iba striebro.
„Vo mne je prázdno a asi to prázdno zotrvá. Nemám to nastavené tak, že by som to skúsil nejako prehltnúť alebo že by som ocenil to druhé miesto. Stále mám ten istý horký pocit,“ priznal s odstupom času generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček v podcaste Hokejový BOSS.
Bučeka chceli už pred rokom
Za najväčší prestup leta v slovenskej najvyššej súťaži možno označiť presun Samuela Bučeka z Nitry do Slovana Bratislava.
Jeden z najproduktívnejších slovenských útočníkov posledných rokov opustil materský klub po troch sezónach a zamieril k jeho finálovému súperovi.
„Nitra vždy bola môj domov, ale už dlhšie som cítil, že vo svojej hokejovej kariére potrebujem zmenu. Vnútorne som presvedčený, že Slovan je momentálne najlepšia voľba pre mňa aj pre moju rodinu,“ povedal Buček pre Sportnet na začiatku prípravy na novú sezónu.
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Pre Slovan ide o výraznú posilu, ktorú sa vedenie klubu pokúšalo získať už o rok skôr.
„Vtedy sa to neudialo, nedotiahli sme to do konca a Samo si to rozmyslel. Ale vlastne to bol taký prvý kontakt. Ja ho mám stále ako top útočníka ligy a túžil som ho mať v tíme,“ povedal Havlíček.
Súťažná premiéra v drese Slovana bude pre Bučeka výnimočná. Bratislavčania začnú sezónu práve na ľade Nitry (15. septembra o 18.00), kde sa pred stretnutím uskutoční aj slávnostné vyvesenie majstrovského bannera za titul z minulej sezóny.
Ani Havlíček, ani generálny manažér Nitry Tomáš Chrenko si však nevedia predstaviť, že by klub svojho bývalého hráča počas ceremónie prizval k mužstvu.
„Ja by som veril, že mu ľudia zatlieskajú, veď odviedol dobrú robotu pre Nitru, lenže ďalej by som to asi nejako nehrotil,“ reagoval Havlíček.
Podobne situáciu vníma aj Chrenko. „Ja si myslím, že ľudia sa budú viac venovať tomu, aby podporili nás. Možno mu niekto zatlieska, možno ho niekto vypíska, ale prevažne očakávam podporu Nitry.“
Od Bučeka budú mať v Bratislave veľké očakávania. V troch posledných kompletných sezónach, ktoré odohral v slovenskej najvyššej súťaži, nastrieľal v základnej časti vždy najmenej 26 gólov. V ročníku 2021/22 dokonca ovládol ligovú produktivitu so 64 bodmi za 41 gólov a 23 asistencií.
Výraznú stopu zanechal aj v play-off. Trikrát získal Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacej časti – v rokoch 2019, 2022 a 2024.
„Prišiel veľmi dobre pripravený, takže očakávam, že využije podmienky Slovana na to, aby sa odrazil ďalej do zahraničia a nám pomohol k čo najlepšiemu umiestneniu,“ povedal Havlíček.
Buček podľa neho zatiaľ nemá pevne určené miesto v konkrétnom útoku. S určitosťou však Slovan počíta s tým, že jeden z najnebezpečnejších strelcov ligy dostane priestor v presilových hrách.
Janus bol pre Slovan drahý
Buček však zďaleka nebol jedinou výraznou zmenou v kádri Slovana. Bratislavčania majú momentálne v príprave až šesť kompletných pätiek, čo je na pomery slovenskej extraligy pomerne široký káder.
Od mája pribudlo do tímu osem nových hráčov. Okrem Bučeka patria medzi najvýraznejšie posily útočníci Ryder Korczak zo Žiliny a Matej Kašlík z Českých Budějovíc či brankár Julian Junca, ktorý v minulej sezóne pôsobil v Trenčíne.
„Verím, že sme mužstvo doplnili správne, pretože ten proces chvíľu trvá. Na slovenskom trhu nevieš postaviť tím, aký by si chcel, hneď z roka na rok, nebodaj behom roka. Pomaličky však smerujeme k tomu, čo som si vysníval, a myslím si, že je to teraz veľmi dobre poskladané,“ povedal Havlíček.
Kým osem hráčov prišlo, sedem hokejistov zo Slovana odišlo. Medzi nimi boli napríklad obrancovia Sena Acolatse či Tomáš Kráľovič, ktorého si v júni v drafte NHL vybrala Tampa Bay Lightning.
Výraznou zmenou bol aj odchod skúseného brankára Jaroslava Janusa. Ten napokon zamieril do Žiliny, hoci počas minulej sezóny bol práve Havlíček jedným z ľudí, ktorí ho chceli priviesť späť do Slovana.
Generálny manažér priznal, že rozhodnutie preto nebolo jednoduché. S Janusom sa pozná dlhé roky, no pri skladaní kádra napokon zavážila aj finančná náročnosť jeho kontraktu.
„Dostal toho čierneho Petra a rozhodli sme sa pre dvoch, ktorí ostali. Držíme mu palce, našli sme mu nový tím, našli sme parťáka na tú výmenu, takže verím, že všetky strany sú teraz spokojné,“ povedal Havlíček.
Limit legionárov by mal byť vyšší
Slovan vstúpi do novej sezóny s naplneným legionárskym limitom. Kluby môžu mať v zápase maximálne šesť zahraničných hráčov a Bratislavčania majú krátko pred štartom ročníka na súpiske presne rovnaký počet.
Sú nimi brankár Julian Junca, obranca Ryan O'Connor a útočníci Ryan Dmowski, Ryder Korczak, Oliver Eklind a Liam Pecararo, ktorý patrí medzi stálice mužstva.
Havlíček by však privítal, keby bol limit zahraničných hráčov v slovenskej extralige vyšší. Podľa neho situáciu komplikuje najmä obmedzená ponuka hráčov na domácom trhu.
„Je to výsledok rokovaní so slovenským zväzom, kde sme prešli na barážový systém a vzdali sme sa jedného miesta zo siedmich na šesť. Aktuálna skladba slovenského trhu tomu nepomáha. Môžeme sa pozrieť k susedom do Čiech, ktorí európskeho hráča ani neberú ako cudzinca. Tu môžeme polemizovať o zákonoch EÚ a statuse importa. Niekedy sa to naozaj veľmi ťažko tvorí.“
S počtom dostupných slovenských hráčov súvisí aj ďalšia často diskutovaná téma – ich platy.
V podcaste Hokejový BOSS zaznela otázka, či obmedzený trh netlačí ceny domácich hokejistov nahor a či kluby následne nepreplácajú skúsenejších hráčov namiesto toho, aby väčší priestor dostávali mladší.
Havlíček však upozorňuje, že pri hodnotení platov profesionálnych hokejistov treba brať do úvahy aj spôsob, akým na Slovensku fungujú.
„Čo je prestrelený plat? Slovenský hokejista dostáva plat v hrubom, funguje ako SZČO a platí si všetko sám. Pokiaľ máš byť profi športovec a hrať najvyššiu ligu, musíš si kupovať doplnky výživy, starať sa o seba, regenerovať a živiť rodinu.
Ja si nemyslím, že ten extraligový priemer je na to, aby si si odložil na byt a po kariére nemusel ísť pracovať. Tí chlapci nemajú z čoho našetriť na život po kariére. Ligový priemer si nemyslím, že je nejako mimo,“ povedal Havlíček.
Na platy približne 1,6 milióna eur
Debata o platoch hráčov prirodzene otvorila aj otázku finančných možností jednotlivých klubov. Havlíček prezradil, že Slovan operuje podobne ako Nitra s rozpočtom na hráčske platy približne 1,6 milióna eur.
Porovnávať celkové rozpočty oboch finalistov minulej sezóny je však podľa neho oveľa komplikovanejšie. Slovan má totiž výrazné náklady spojené s pôsobením na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
„Celkový rozpočet klubu sa nedá porovnávať. My si platíme prenájom haly, ktorý začína na 1,2 milióna eur ročne. To si myslím, že Nitra neplatí, takže porovnávať celkové rozpočty nedáva zmysel.“
Významnou súčasťou fungovania klubu je preto aj získavanie komerčných partnerov. Havlíček priznáva, že dostať v súčasnosti súkromné peniaze do športu nie je jednoduché.
„V Slovane sa snažíme sponzorov nazývať partnermi. Chceme partnerov, ktorí s klubom žijú a nielen dajú peniaze bez toho, aby z toho niečo mali. Verím, že sa nám to darí,“ povedal Havlíček.
Zlepšil by kamery aj systém rozhodcov
Ak by mal Havlíček pomenovať veci, ktoré by chcel v extralige zmeniť, medzi prvými spomína kamerový systém. Podľa neho je na viacerých štadiónoch nedostatočný a komplikuje aj využívanie trénerských výziev.
„Tímy otvorene hovoria, že si na niektorých štadiónoch neberú trénerskú výzvu, lebo na záberoch jednoducho nie je vidieť puk, čo je smutné,“ povedal.
Priestor na zlepšenie vidí aj pri rozhodcoch. Nemyslí si, že ich kvalita je zlá, no podľa neho potrebujú lepšie nastavený systém, kvalitnejšiu spätnú väzbu a pravidelné videoanalýzy. Zároveň by vo finále nechcel zahraničných arbitrov.
„Prial by som si, aby to bola stabilná dvojica slovenských rozhodcov, ktorá má rešpekt, pozná tímy a hráčov zo základnej časti. Ak príde cudzinec, ktorý nevie, kto hrá tvrdšie a kto zvykne simulovať, bude mu tri zápasy finále trvať, kým to zistí,“ vysvetlil Havlíček.
Podľa neho by práve najlepší slovenskí rozhodcovia mali dostávať priestor aj v najdôležitejších zápasoch.
„Ak nenecháme pískať našich rozhodcov, ako sa majú zlepšovať a posúvať na majstrovstvá sveta? Chce to stabilnú slovenskú dvojicu na celé finále.“