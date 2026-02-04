Na východe sa nedohralo. Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (3. a 4. február)

Zimná príprava beží v plnom prúde už aj u amatérskych mužstiev. Niektoré mužstvá hrali prípravné zápasy aj cez týždeň.
Počasie úradovalo vo Vranove, kde domáci treťoligista odohral iba jeden polčas proti rumunskému celku Soccerviza FC. Stretnutie potom muselo byť zrušené pre husté sneženie.
Sportnet prináša sumár výsledkov.
Výsledky prípravných zápasov (3. a 4. februára):
Rožňava – Tornaľa 2:3
Rimavská Sobota – Zvolen 1:2
Senec – Malženice 0:5
Spišské Podhradie – Levoča 4:2
Vranov nad Topľou – Soccerviza (Rum.) 1:2 – zrušené po prvom polčase pre sneženie
Liptovský Mikuláš – Martin 5:2
Michalovce U19 – Humenné 2:6
Nováky – Partizánske 3:5
Slovenský Grob – Vysoká pri Morave 7:0
Lipany – Brezovica 8:1
Petržalka B – Rača 6:1