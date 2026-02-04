    Na východe sa nedohralo. Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (3. a 4. február)

    Vranov odohral len jeden polčas, zápas bol pre husté sneženie zrušený. (Autor: Facebook / MFK Vranov nad Topľou)
    Titanilla Bőd|4. feb 2026 o 22:52
    Vo Vranove odohrali mužstvá len prvý polčas.

    Zimná príprava beží v plnom prúde už aj u amatérskych mužstiev. Niektoré mužstvá hrali prípravné zápasy aj cez týždeň.

    Počasie úradovalo vo Vranove, kde domáci treťoligista odohral iba jeden polčas proti rumunskému celku Soccerviza FC. Stretnutie potom muselo byť zrušené pre husté sneženie.

    Sportnet prináša sumár výsledkov.

    Výsledky prípravných zápasov (3. a 4. februára):

    Rožňava – Tornaľa 2:3

    Rimavská Sobota – Zvolen 1:2

    Senec – Malženice 0:5

    Spišské Podhradie – Levoča 4:2

    Vranov nad Topľou – Soccerviza (Rum.) 1:2 – zrušené po prvom polčase pre sneženie

    Liptovský Mikuláš – Martin 5:2

    Michalovce U19 – Humenné 2:6

    Nováky – Partizánske 3:5

    Slovenský Grob – Vysoká pri Morave 7:0

    Lipany – Brezovica 8:1

    Petržalka B – Rača 6:1

