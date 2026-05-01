Komárno podá odvolanie. Zatiaľ nemá licenciu na ďalšiu sezónu

Futbalový klub KFC Komárno zatiaľ nedostal licenciu na účinkovanie v Niké lige v nasledujúcej sezóne 2026/2027.
Prvostupňový orgán licenčného konania Slovenského futbalového zväzu mu ju neudelil pre nesplnenie požiadaviek na infraštruktúru, keďže jeho nový štadión zatiaľ nie je skolaudovaný.
Klub z Komárna sa však proti verdiktu odvolá a v oficiálnom stanovisku tvrdí, že licencia nie je ohrozená.
Štadión preverí komisia
„V priebehu apríla náš nový štadión osobne preverila odborná Komisia SFZ pre štadióny a hraciu plochu (KŠI).
Komisia konštatovala, že infraštruktúra štadióna je v poriadku, a vydala stanovisko, podľa ktorého bude po úspešnej kolaudácii štadión vyhlásený za spôsobilý na organizovanie zápasov najvyššej slovenskej súťaže,“ uviedli k licenčnému konaniu predstavitelia KFC Komárno na svojej oficiálnej stránke.
„Kolaudačné konanie aktuálne prebieha a je naplánované na predposledný májový týždeň.
Klub úzko spolupracuje so všetkými zainteresovanými stranami tak, aby celý proces prebehol hladko a v stanovenom termíne.“
Klub z Komárna vyhlásil, že komisia vzala na vedomie, že kolaudačný proces aktívne prebieha, a klubu bola štandardným spôsobom poskytnutá možnosť odvolania.
„V rámci toho môžeme do konca mája doplniť chýbajúci podklad, teda potvrdenie o úspešnej kolaudácii štadióna.
Chceme jednoznačne uistiť všetkých našich fanúšikov, partnerov, sponzorov, hráčov, mesto Komárno a celú futbalovú verejnosť, že licencia KFC Komárno pre sezónu 2026/2027 nie je ohrozená.
Ide o štandardný procesný krok, ktorý vyplýva výlučne z časového harmonogramu kolaudácie.
Všetky ostatné podmienky licenčného konania klub spĺňa a v tejto chvíli čakáme už len na finálny kolaudačný dokument, po doplnení ktorého bude licenčný proces zavŕšený,“ píše sa v oficiálnom klubovom stanovisku.
Komárno svoje domáce zápasy hrá dočasne v azyle v Zlatých Moravciach. V tabuľke momentálne figuruje na predposlednej 11. priečke o skóre pred Prešovom a s mankom troch bodov na Skalicu.
Ostatné kluby licenciu dostali
Prvostupňový orgán licenčného konania na svojom zasadnutí udelil spoločnú licenciu pre štart v Niké lige a v klubových súťažiach UEFA mužov v licenčnej sezóne 2026/27 ostatným jedenástim účastníkom najvyššej súťaže - klubom ŠK Slovan Bratislava, FK DAC 1904 Dunajská Streda, FC Košice, MFK Zemplín Michalovce, FK Železiarne Podbrezová, FC Tatran Prešov, MFK Ružomberok, MFK Skalica, AS Trenčín, FC Spartak Trnava a MŠK Žilina, ktoré splnili všetky minimálne požiadavky pre jej udelenie.
Informoval o tom SFZ v úradnej správe a zároveň potvrdil, že zostupujúcim klubom z Niké ligy bude udelená licencia – bez ďalšieho preverovania – platiť aj pre štart v druhej lige ročníka 2026/27.
Licenciu pre štart v druhej najvyššej súťaži v licenčnej sezóne 2026/27 neudelil klubu Slávia TU Košice, pre nesplnenie požiadaviek na právnu formu žiadateľa o licenciu.
