Komárno podá odvolanie. Zatiaľ nemá licenciu na ďalšiu sezónu

Hráči KFC Komárno. (Autor: KFC Komárno)
TASR|1. máj 2026 o 13:31
ShareTweet0

Futbalový klub KFC Komárno zatiaľ nedostal licenciu na účinkovanie v Niké lige v nasledujúcej sezóne 2026/2027.

Prvostupňový orgán licenčného konania Slovenského futbalového zväzu mu ju neudelil pre nesplnenie požiadaviek na infraštruktúru, keďže jeho nový štadión zatiaľ nie je skolaudovaný.

Klub z Komárna sa však proti verdiktu odvolá a v oficiálnom stanovisku tvrdí, že licencia nie je ohrozená.

Štadión preverí komisia

„V priebehu apríla náš nový štadión osobne preverila odborná Komisia SFZ pre štadióny a hraciu plochu (KŠI).

Komisia konštatovala, že infraštruktúra štadióna je v poriadku, a vydala stanovisko, podľa ktorého bude po úspešnej kolaudácii štadión vyhlásený za spôsobilý na organizovanie zápasov najvyššej slovenskej súťaže,“ uviedli k licenčnému konaniu predstavitelia KFC Komárno na svojej oficiálnej stránke.

„Kolaudačné konanie aktuálne prebieha a je naplánované na predposledný májový týždeň.

Klub úzko spolupracuje so všetkými zainteresovanými stranami tak, aby celý proces prebehol hladko a v stanovenom termíne.“

Klub z Komárna vyhlásil, že komisia vzala na vedomie, že kolaudačný proces aktívne prebieha, a klubu bola štandardným spôsobom poskytnutá možnosť odvolania.

„V rámci toho môžeme do konca mája doplniť chýbajúci podklad, teda potvrdenie o úspešnej kolaudácii štadióna.

Chceme jednoznačne uistiť všetkých našich fanúšikov, partnerov, sponzorov, hráčov, mesto Komárno a celú futbalovú verejnosť, že licencia KFC Komárno pre sezónu 2026/2027 nie je ohrozená.

Ide o štandardný procesný krok, ktorý vyplýva výlučne z časového harmonogramu kolaudácie.

Všetky ostatné podmienky licenčného konania klub spĺňa a v tejto chvíli čakáme už len na finálny kolaudačný dokument, po doplnení ktorého bude licenčný proces zavŕšený,“ píše sa v oficiálnom klubovom stanovisku.

Komárno svoje domáce zápasy hrá dočasne v azyle v Zlatých Moravciach. V tabuľke momentálne figuruje na predposlednej 11. priečke o skóre pred Prešovom a s mankom troch bodov na Skalicu.

Ostatné kluby licenciu dostali

Prvostupňový orgán licenčného konania na svojom zasadnutí udelil spoločnú licenciu pre štart v Niké lige a v klubových súťažiach UEFA mužov v licenčnej sezóne 2026/27 ostatným jedenástim účastníkom najvyššej súťaže - klubom ŠK Slovan Bratislava, FK DAC 1904 Dunajská Streda, FC Košice, MFK Zemplín Michalovce, FK Železiarne Podbrezová, FC Tatran Prešov, MFK Ružomberok, MFK Skalica, AS Trenčín, FC Spartak Trnava a MŠK Žilina, ktoré splnili všetky minimálne požiadavky pre jej udelenie.

Informoval o tom SFZ v úradnej správe a zároveň potvrdil, že zostupujúcim klubom z Niké ligy bude udelená licencia – bez ďalšieho preverovania – platiť aj pre štart v druhej lige ročníka 2026/27.

Licenciu pre štart v druhej najvyššej súťaži v licenčnej sezóne 2026/27 neudelil klubu Slávia TU Košice, pre nesplnenie požiadaviek na právnu formu žiadateľa o licenciu.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
19
5
5
59:34
62
V
V
R
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
29
5
11
13
25:41
26
P
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    dnes 13:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Komárno podá odvolanie. Zatiaľ nemá licenciu na ďalšiu sezónu