Lehota urobila výrazný krok k záchrane. Súper si výrazne privrel dvere pred účasťou v baráži

MONACObet liga - 28. kolo
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Inter Bratislava 1:0 (0:0)
Gól: 72. Dmitrovič.
Rozhodovali: Gnip - Kmec, Melicher, ŽK: Okunola, Znamenák - Remeň, Turčák, 1080 divákov
Futbalisti Baníka Lehota pod Vtáčnikom zvíťazili v piatkovej predohrávke 28. kola MONACObet ligy doma nad Interom Bratislava 1:0.
Urobili tak výrazný krok k záchrane, keď majú náskok už šesť bodov pred Považskou Bystricou, ktorá je prvá pod čiarou zostupu a má zápas k dobru.
Inter si naopak výrazne privrel dvere pred možnosťou zaistiť si účasť v baráži o postup. Od druhej Petržalky ho delí šesť bodov a má o zápas viac.
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
27
18
6
3
54:22
60
R
R
V
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
27
13
6
8
42:26
45
V
V
P
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
27
12
8
7
49:43
44
V
R
V
P
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
27
11
10
6
38:30
43
R
P
V
V
R
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
27
12
7
8
39:33
43
R
V
R
V
V
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
27
11
7
9
53:45
40
P
P
P
V
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
27
10
9
8
42:31
39
V
R
P
P
P
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
28
11
6
11
33:34
39
P
P
V
V
R
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
9
9
9
38:44
36
V
V
R
V
R
10
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
28
9
7
12
37:45
34
V
R
P
R
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
27
8
7
12
37:42
31
R
R
V
P
V
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
8
5
14
36:53
29
P
R
P
P
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
27
7
8
12
35:47
29
R
P
V
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
27
7
7
13
35:47
28
R
R
P
P
R
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
27
5
11
11
32:46
26
R
P
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
27
6
7
14
32:44
25
P
V
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body