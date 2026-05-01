    VIDEO: Súper Slovákov v boji o zlato je známy. Severský tím zdolal Česko po predĺžení

    Švédski hokejisti (Autor: IIHF)
    Sportnet, ČTK, TASR|1. máj 2026 o 21:49
    O výsledku rozhodlo až predĺženie.

    MS v hokeji U18 2026 - štvrťfinále

    Česko - Švédsko 3:4 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

    Góly: 8. Tomek (Tománek, Cífka), 15. Tománek (Vaněček, Ruml), 21. Vaněček (Tomek) – 12. Hermansson (Command), 28. Command (Zirath), 44. Sörensson (Gudmundsson, Meijer), 70. Meijer (Hermansson, Gustafsson)

    Českí hokejisti prehrali v semifinále na MS v hokeji do 18 rokov 2026 v Trenčíne so Švédskom 3:4 po predĺžení a v sobotu budú hrať o bronz s Lotyšskom od 15:00.

    Slovenskí hokejisti v sobotu o 19.00 h zabojujú o svoj prvý titul v tejto vekovej kategórii proti Švédsku.

    Zverenci trénera Jana Tomajka v priebehu zápasu viedli 3:1, Severania však v tretej tretine vyrovnali a v čase 69:18 rozhodol o ich víťazstve Bosse Meijer.

    Český výber nastúpil v piatok v rovnakom zložení ako vo štvrťfinále a v úvode sa dostal pod mierny tlak. Švédi začali aktívnejšie a brankár Psohlavec musel svoj tím viackrát podržať.

    V 8. minúte sa však Česi dostali do vedenia, pohotovou dorážkou sa presadil kapitán Tomek a pripísal si prvý gól na turnaji. Tomajkov tím tak aj po šiesty raz na šampionáte skóroval ako prvý.

    Následne trafil Hartl žŕdku, no namiesto zvýšenia vedenia prišlo vyrovnanie. V 12. minúte bezprostredne po buly prekonal Psohlavca tečovanou strelou Hermansson.

    Najproduktívnejší švédsky hráč však v 15. minúte fauloval a Česi presilovku využili. Po zmätku pred bránkou a sérii dorážok sa presadil Tománek.

    Do druhej tretiny vstúpil český tím po šarvátke na konci prvej časti s presilovkou piati na troch a zásluhou Vaněčka ju dokázal využiť. Švédi navyše hneď potom opäť faulovali, tentoraz sa však v troch dokázali ubrániť. Aj preto, že Huk trafil žŕdku.

    Aj vďaka tomu mohli Seveřania opäť znížiť na 2:3, keď po českej chybe prekvapil Psohlavca presnou strelou Command.

    Česi sa pokúsili zmeniť verdikt rozhodcov trénerskou výzvou na postavenie mimo hry, no neuspeli. V následnom oslabení sa sám pred Törnblomom objavil Šichtař, štvrtý gól však pridať nedokázal.

    Po sérii ďalších českých šancí Švédi v 44. minúte vyrovnali, po samostatnej akcii sa presadil Sörensson.

    Nordmark potom mohol v rýchlom slede dvakrát posunúť svoj tím do vedenia, najprv však trafil žŕdku a potom predviedol vydarený zákrok Psohlavec. Pri Šebestovom vedení mohol Česku vrátiť vedenie z protiútoku Řípa, Törnblom sa však prekonať nenechal.

    Zápas tak dospel do predĺženia. V jeho úvode mali oba tímy sľubné šance, rozhodnúť však nedokázali.

    Kľúčový moment prišiel v závere nadstavenej desaťminútovky, keď Řehák prišiel o hokejku a Švédi to dokázali využiť. Šancu Hermanssona ešte Psohlavec zastavil, 42 sekúnd pred možným koncom predĺženia ho však prestrelil Meijer.

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Na snímke radosť hráčov Slovenska po postupe do finále.
