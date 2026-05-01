Keď sa držíme plánu, sme neporaziteľní, vravel slovenský hrdina a takmer plakal

Po troch nevďačných štvrtých miestach sa to konečne podarilo. Slovenskí hokejisti zvíťazili v semifinále MS U18 nad Lotyšskom 1:0 a finále si zahrajú prvýkrát po 23 rokoch.
Podceňovaný ročník 2008 sa zapíše do histórie. Na domácom ľade predvádza stabilnú jazdu a ukončí ju až vysneným finále, v ktorom má šancu pre Slovensko získať prvý titul v tejto vekovej kategórii.
Zápas o titul sa hrá v Trenčíne v sobotu od 19.00.
„Neskutočné. Myslím si, že všetci mali zimomriavky. Ja som sa dokonca skoro aj rozplakal, bolo to úžasné,“ hovoril o momentoch po záverečnom hvizde útočník Michal Jakubec.
VIDEO: Michal Jakubec po semifinále
Intenzívne momenty prežíval aj brankár Samuel Hrenák. V zápase za svoj chrbát nepustil ani jeden puk.
„Snažil som sa hlavne nepozerať na čas, aby ma to nevyviedlo z miery. Ale bolo to fakt super. Užíval som si to. Vedel som, že sme veľmi blízko k výhre,“ hovoril Hrenák o závere duelu.
„Je to neskutočné. O takomto momente každý z nás sníval. Je to niečo neopísateľné.“
Povzbudili ich parahokejisti
Slovenskí mladíci predviedli v semifinále zodpovedný a trpezlivý výkon.
„Každý jeden z chalanov ukázal veľmi vyspelý výkon nielen v obrane, ale aj v útoku. Nebáli sme sa zaútočiť, hrali sme takticky vyspelo, ale čo je najdôležitejšie, hrali sme so srdiečkom,“ chválil svojich zverencov tréner Martin Dendis.
VIDEO: Tréner Martin Dendis po semifinále
„Hrali sme hrdo, hrali sme sebavedomo a chalani sa maximálne obetovali za Slovensko a zaslúžene vyhrali zápas.“
Hráčov pred dôležitým zápasom prišli do šatne podporiť aj parahokejisti Miroslav Dráb a Martin Joppa, ktorí im povedali inšpiratívne slová.
Taktika mužstva sa nezosypala ani pod tlakom a ani vtedy, keď zúfalo potrebovali streliť gól a ten nepadal.
„My sme hrali z našej štruktúry a keď ju dodržiavame, vieme, že sme v podstate neporaziteľní,“ povedal strelec jediného gólu Michal Jakubec.
Brankár: Mal som pokojnú hlavu
Lotyši hrali takisto s veľkou motiváciou. Takto ďaleko ešte na MS U18 nikdy nezašli a chceli dosiahnuť ešte viac.
„Výhra nad Amerikou ich nakopla a boli odhodlaní ísť za výsledkom,“ uvedomoval si kapitán Slovákov Adam Goljer.
VIDEO: Goljer po semifinále
„Museli sme hneď od prvej tretiny hrať na sto percent. Hlavný dôraz bol na defenzívu.“
Hru smerom dozadu Slováci zvládli. Úspechom bolo, že Lotyšom dovolili len 14 striel na bránku Hrenáka. Ten svoje mužstvo podržal skvelým výkonom a čistým kontom.
„Mal som veľmi pokojnú hlavu. Naozaj som nad ničím nepremýšľal, pretože zbytočné myšlienky dokážu brankárovi uškodiť, najmä v takýchto zápasoch,“ povedal vysmiaty mladík.
„Keď sme strelili gól, snažil som sa sústrediť ešte viac, mať prázdnu hlavu a robiť si svoju robotu.“
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Lotyšsko
Samuel Hrenák sa dostal aj do výberu troch najlepších Slovákov na turnaji, ktorých vyhlásili po zápase. Okrem neho sa tohto ocenenia dočkali aj obranca Adam Goljer a útočník Timothy Kazda.
Puk dotlačil do bránky aj s brankárom
Prvá tretina bola v podaní Slovákov pomerne rozpačitá. Lotyši boli vzadu pevní a Slováci sa nevedeli presadiť s ľahkosťou ako v predošlých stretnutiach turnaja. Dlho bol stav vyrovnaný.
V druhej tretine hrali domáci hokejisti ešte aktívnejšie a dravejšie a Lotyšov prestrieľali 12:4. Stena s menom Patriks Plumins však nekapituloval.
Brankár, ktorý na turnaji pred semifinále inkasoval len päťkrát, dostal jediný gól zápasu až v závere druhej tretiny. 17 sekúnd pred sirénou sa po skrumáži pred bránou presadil Michal Jakubec.
„Videl som, že puk tam stále je, a povedal som si, že ho dotlačím dnu aj s brankárom. Našťastie to prešlo a som za to veľmi rád,“ hovoril strelec gólu.
Bez atmosféry by sme takto nehrali, vraví Hrenák
Záver tretiny priniesol na tejto úrovni málo vídaný pästný súboj. Šimon Potočka a Tomass Erdmanis-Hermanis zhodili rukavice a predviedli bitku, za ktorú by sa nehanbili ani profesionálni bojovníci.
„Ukazuje to emóciu, s ktorou chalani hrajú. Je to vec, ktorá z takéhoto zápasu prirodzene vyplynie,“ hovoril tréner Dendis.
„Šimon tým vyslal jasný signál, že my sa nevzdáme. Bola to dobrá reakcia a v danom momente aj dôležitá.“
Tretia tretina bola veľmi skromná na strely (3:3) a žiaden gól už nepriniesla. Lotyši skúšali vyrovnať aj v hre bez brankára, ale domáci výsledok ubránili a vypredaná aréna Pavla Demitru vypukla veľkou eufóriou.
„Je to úžasné. Myslím si, že by sme takto nehrali, keby sme nemali takú atmosféru,“ povedal brankár Hrenák.
„Fanúšikovia nás ženú vpred. Počuť ich počas celého zápasu, niet ani jedinej sekvencie, kedy by stíchli. Fandia a my si to nesmierne vážime. Sme im za to veľmi vďační.“
Zlato je cennejšie ako striebro
Výhra v semifinále je veľký úspech. Počas uplynulých troch turnajov sa to Slovákom nepodarilo a boj o finále prehrali. Ako teda oslávia postup?
„Poriadne si zakričíme a poviem im, že spravili skvelú robotu,“ hovoril líder Goljer. „Potom si potrebujeme oddýchnuť a pripraviť sa na zajtrajší zápas.“
Slovenskí reprezentanti do 18 rokov si len druhýkrát v histórii zahrajú vo finále svetového šampionátu. Naposledy sa im to podarilo v roku 2003, keď prehrali s Kanadou.
Teraz bude ich súperom v sobotu o 19:00 lepší z dvojice Česko – Švédsko. Hráči nechceli povedať, ktoré mužstvo by si vybrali.
„My to berieme ako ďalší zápas. Pre nás je dnes najdôležitejšie zregenerovať. Nebudeme riešiť, koho dostaneme za súpera - naopak, pozrieme sa na seba, na našu kvalitu a na našu partiu,“ potvrdil slová svojich zverencov tréner Dendis.
Pre viacerých hráčov však pôjde o životný zápas. Nikdy v tak vypätom dueli nehrali a niektorí už možno ani nebudú.
VIDEO: Hrenák po semifinále
„Dnes sa ešte trochu potešíme, zregenerujeme čo najlepšie a zajtra nastúpime na najdôležitejší zápas v živote. Ideme na to,“ hovoril odhodlane Jakubec a dodal, že v tíme majú radi tlak.
Ambícia je jasná. Napísať históriu a na domácom ľade získať prvú zlatú medailu pre Slovensko.
„Chceme samozrejme vyhrať. Keď už máme šancu bojovať o zlato, ideme do toho naplno. Máme medailu, ale zlato je oveľa cennejšie ako striebro,“ povedal Hrenák a bolo z neho cítiť entuziazmus a odhodlanie.