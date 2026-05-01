ONLINE: Česko - Švédsko dnes, semifinále na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Česka a Švédska dnes hrajú semifinále na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
ONLINE PRENOS: Česko - Švédsko dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, semifinále, Trenčín, výsledok, piatok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta U18 Semifinále 2025/2026
01.05.2026 o 19:00
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švédsko
Prenos
Švédové po rozporuplné základní skupině srazili favorizovanou Kanadu. Zatímco ve skupině Tre Kronor padli s Čechy 1:2, a především s Američany ostudně 1:9, ve čtvrtfinále už to byla jiná písnička. Proti Kanadě vedl výběr trenéra Rosena po první třetině 2:0. V prostřední části ale o vedení přišel, neboť Dagenay a Croskery zařídili Kanadě vyrovnání. Třetí dvacetiminutovka byla už opět v režii Švédů. Hrdinou třetí části se stal Nils Bartholdsson. Švédský útočník nejprve v 53. minutě vrátil Švédům vedení, v samotném závěru pak pečetil výhru 4:2 trefou do odkryté klece.
Produktivitu severského týmu táhne Elton Hermansson. Útočník švédského MoDo vede týmovou produktivitu o čtyři body. Po pěti zápasech má na kontě dva góly a sedm asistencí. Nutno však podotknout, že rovnou dvě třetiny těchto bodů zaznamenal při vysoké výhře proti Dánsku, kdy se podílel na šesti z deseti branek – dohromady 2+4.
Kanada – Švédsko 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 25. Dagenais (Preston, Jacobson), 40. Croskery (Lawrence) – 3. Karlsson (Nömme, Elofsson), 16. L. Andersson (A. Andersson), 53. Bartholdsson (Hermansson, Gustafsson), 59. Bartholdsson (Gustafsson). Rozhodčí: Heidemann (USA), Pilný (CZE) – Brueggemann (GER), Hnát (CZE). Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 696. Průběh zápasu: 0:2, 2:2, 2:4.
Češi ve čtvrtfinále porazili Finy. Severský soupeř sice výběr Jana Tomajka přestřílel 36:19, ale trápil se v produktivitě. Martin Psohlavec pustil za svá záda jediný pokus a sám sledoval z brány dva české góly. Vítězným gólem se stala trefa Tadeáše Cífky ze 40. minuty. Pro obránce pardubické juniorky šlo o premiérovou trefu v reprezentačním dresu, prosadil se v pravou chvíli.
Nečekaným lídrem prodkutivity je Dominik Řípa. Třinecký křídelník, který na kemp před mistrovstvím přispěchal z rozehraného finále juniorské extraligy, bodoval při všech výhrách českého týmu. Dohromady už má v šesti zápasech sedm bodů (2+5). V českém týmu se zatím nevyprofiloval žádný dominantní střelec. Gólová produkce se rozložila mezi všechny formace i obránce. Na dvou gólech je rovnou pět hráčů – Dominik Řípa, Adam Klaus, David Sedláček, Jakub Vaněček, Michal Šebesta.
Poslední utkání:
Česko – Finsko 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 8. Klaus (Řípa, Řehák), 40. Cífka (Řípa, Klaus) – 25. Fugleberg (Suvanto) Rozhodčí: Ingals (CAN), Stewart (CAN) – Urfer (SUI), Willie (USA). Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1299. Průběh zápasu: 1:0, 1:1, 1:2.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 19:00.