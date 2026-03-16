Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (14. a 15. marec)

Na Slovensku sa pomaly rozbiehajú majstrovské súťaže , mnohé tímy absolvovali posledné prípravné zápasy pred štartom jarnej časti.
Sportnet prináša sumár výsledkov prípravných zápasov za víkend.
Výsledky prípravných zápasov (14. a 15. marca)
Tisovec – Klenovec 8:5
Tornaľa – Jesenské 1:2
Horné Otrokovce U17 - Orešany 1:2
Geča – Bardejov 0:3
Liptovský Ján – Liptovská Kokava 6:0
Motešice – Podlužany 10:0
Seňa – Ždaňa 2:4
Čáčov – Vrbovce 4:1
Poproč – Turňa nad Bodvou 2:2
Lazany – Chrenovec-Brusno 0:2
Spišské Bystré – Vikartovce 3:8
Voznica – Lovčica-Trubín 1:1
Liptovský Mikuláš-Palúdzka – Partizán Čierny Balog 3:0
Janov – Žipov 3:0
Záhor – Vyšné Remety 5:1
Trnovec – Osuské 6:0
Bánová B – Dolný Hričov 7:1
Malý Horeš – Slovenské Nové Mesto 4:1
Horné Srnie – Sedmerovec 7:4
Nitrianske Hrnčiarovce – Veľký Cetín 2:5
Pakostov – Vinné 4:2
Poltár – Hnúšťa 1:2
Vidiná U19 – Hnúšťa B 0:4
Priepasné – Polianka 0:12
Brezová – Rohov 5:1
Oravská Jasenica – Bobrov 1:2
Partizánske – Nová Baňa 2:4
Vrútky – Přaslavice 4:0
Nesluša – Turany 1:1
Krásno nad Kysucou – Podvysoká 2:2
Štiavnička – Ludrová 4:5
Žabokreky – Liptovská Lužná 3:1
Dolné Krškany – Topoľčany 2:1
Brodské – Štefanov 3:2
Badín – Osrblie 0:1
Liptovská Teplá – Závažná Poruba 1:4
Vinica – Dudince 1:4
Ochodnica – Dlhé Pole 2:2
Pečeňany – Bánovce nad Bebravou 4:2
Staškov – Višňové 1:2
Cífer B – Vinosady 2:3
Oravský Podzámok – Liptovské Revúce 3:1
Tomášovce – Veľký Krtíš 1:3
Lovca – Ladomerská Vieska 3:1
Prakovce – Gelnica 1:1
Liptovský Hrádok – Švošov 2:2
Olováry - Jakub 3:1
Lietava – Považský Chlmec 3:3