    Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (14. a 15. marec)

    Momentka z prípravného zápasu Poproč - Turňa nad Bodvou. (Autor: Facebook / OFK Slovan Poproč)
    Titanilla Bőd|16. mar 2026 o 10:19
    ShareTweet0

    Cez víkend sa hralo viacero stretnutí.

    Na Slovensku sa pomaly rozbiehajú majstrovské súťaže , mnohé tímy absolvovali posledné prípravné zápasy pred štartom jarnej časti.

    Sportnet prináša sumár výsledkov prípravných zápasov za víkend.

    Tisovec – Klenovec 8:5

    Tornaľa – Jesenské 1:2

    Horné Otrokovce U17 - Orešany 1:2

    Geča – Bardejov 0:3

    Liptovský Ján – Liptovská Kokava 6:0

    Motešice – Podlužany 10:0

    Seňa – Ždaňa 2:4

    Čáčov – Vrbovce 4:1

    Poproč – Turňa nad Bodvou 2:2

    Lazany – Chrenovec-Brusno 0:2

    Spišské Bystré – Vikartovce 3:8

    Voznica – Lovčica-Trubín 1:1

    Liptovský Mikuláš-Palúdzka – Partizán Čierny Balog 3:0

    Janov – Žipov 3:0

    Záhor – Vyšné Remety 5:1

    Trnovec – Osuské 6:0

    Bánová B – Dolný Hričov 7:1

    Malý Horeš – Slovenské Nové Mesto 4:1

    Horné Srnie – Sedmerovec 7:4

    Nitrianske Hrnčiarovce – Veľký Cetín 2:5

    Pakostov – Vinné 4:2

    Poltár – Hnúšťa 1:2

    Vidiná U19 – Hnúšťa B 0:4

    Priepasné – Polianka 0:12

    Brezová – Rohov 5:1

    Oravská Jasenica – Bobrov 1:2

    Partizánske – Nová Baňa 2:4

    Vrútky – Přaslavice 4:0

    Nesluša – Turany 1:1

    Krásno nad Kysucou – Podvysoká 2:2

    Štiavnička – Ludrová 4:5

    Žabokreky – Liptovská Lužná 3:1

    Dolné Krškany – Topoľčany 2:1

    Brodské – Štefanov 3:2

    Badín – Osrblie 0:1

    Liptovská Teplá – Závažná Poruba 1:4

    Vinica – Dudince 1:4

    Ochodnica – Dlhé Pole 2:2

    Pečeňany – Bánovce nad Bebravou 4:2

    Staškov – Višňové 1:2

    Cífer B – Vinosady 2:3

    Oravský Podzámok – Liptovské Revúce 3:1

    Tomášovce – Veľký Krtíš 1:3

    Lovca – Ladomerská Vieska 3:1

    Prakovce – Gelnica 1:1

    Liptovský Hrádok – Švošov 2:2

    Olováry - Jakub 3:1

    Lietava – Považský Chlmec 3:3

      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (14. a 15. marec)