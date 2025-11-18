Španieli na záver kvalifikácie nečakane zakopli. Postup oslavuje Škótsko i Rakúsko

BRATISLAVA. Futbalisti Švajčiarska, Škótska, Španielska, Rakúska i Belgicka v utorok skompletizovali dvanástku priamo postupujúcich európskych tímov na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku.
Na konečnú prvú priečku C-skupiny poslal Škótov po triumfe nad Dánskom (4:2) Kieran Tierney, ktorý strelil víťazný gól v nadstavenom čase druhého polčasu.
Účasť v marcovej baráži si z „béčka“ napriek remíze so Švajčiarskom 1:1 zaistili Kosovčania, ktorí sú v hre o premiérovú účasť na veľkom podujatí.
Rozuzlenie B-skupiny bolo viac-menej jasné už pred utorkovými zápasmi, Kosovčania by totiž na predbehnutie Švajčiarov potrebovali vyhrať minimálne o šesť gólov.
V Prištine otvoril skóre hosťujúci Ruben Vargas začiatkom druhého polčasu, za domácich vyrovnal štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času Florent Muslija.
Osud utorkového duelu so Slovinskom nemusel trápiť Švédov, ktorí mali napriek poslednej priečke istú účasť v baráži na základe výsledkov v Lige národov 2024/2025. Napokon sa so skupinovou fázou kvalifikácie rozlúčili remízou 1:1.
Škóti rozhodli o postupe v nadstavení
Menej jednoznačná bola situácia v „céčku“, kde si v súboji o priamy postup zmerali sily Dánsko a Škótsko.
Z víťazstva v Glasgowe i skupine sa tešili hráči z Britských ostrovov. Hneď v úvode ich poslal do vedenia Scott McTominay.
V 57. minúte Dánom vrátila nádej premenená penalta Rasmusa Höjlunda, krátko na to ale prišlo vylúčenie dánskeho obrancu Rasmusa Kristensena. Početnú výhodu využil v 78. minúte Lawrence Shankland, no za hostí znovu vyrovnal Patrick Dorgu.
Domácich napokon v tretej minúte nadstavenia poslal na šampionát Tierney a poistku ešte pridal Kenny McLean. Bielorusi uzavreli kvalifikáciu bezgólovou remízou s Gréckom.
E-skupinu napriek prvej strate bodov ovládli majstri Európy zo Španielska. Prvýkrát aj inkasovali, v Seville vyhrávali nad Tureckom po zásahu Daniho Olma zo 4. minúty, ale pred odchodom do šatní vyrovnal svojím premiérovým reprezentačným gólom Deniz Gül.
V 54. minúte poslal Turkov do vedenia Salih Özcan, ale o necelých desať minút bolo opäť vyrovnané zásluhou Mikela Oyarzabala. Turecko na priamy postup potrebovalo vyhrať o sedem a viac gólov.
Gruzínsko a Bulharsko už na vrchných dvoch pozíciách skončiť nemohli a z aspoň symbolického triumfu 2:1 sa na záver tešili Bulhari.
Rakúsko to nemalo jednoduché
V „háčku“ Rakúšania remizovali s Bosnou a Hercegovinu 1:1 a vyhrali skupinu s 19 bodmi. Dlhý čas to však vyzeralo na priamy postup Bosniakov, ktorí viedli takmer celý duel po góle Harisa Tabakoviča.
Zásadnú remízu zariadil v 78. minúte Michael Gregoritsch. Rumuni triumfovali nad San Marínom 7:1 a skončili tretí. Rovnako ako Švédi sa však mohli tešiť z účasti v baráži na základe LN.
V J-skupine mohli na piatkové zakopnutie v Kazachstane (1:1) zabudnúť Belgičania, ktorí zdolali posledné Lichtenštajnsko jednoznačne 7:0.
Dvoma gólmi sa blysli Jeremy Doku a Charles De Ketelaere, po jednom zásahu pridali Hans Vanaken, Brandon Mechele a Alexis Saelemaekers.
Belgicko vyhralo skupinu s 18 bodmi pred Walesom, ktorý v zápase o druhú pozíciu uspel nad Severným Macedónskom 7:1. Hetrikom sa na tom podieľal Harry Wilson. Balkánci napriek tretiemu miestu doplnili štvoricu postupujúcich do baráže vďaka LN.
Zo „slovenskej“ A-skupiny si týmto spôsobom zaistili účasť v marcových súbojoch Severní Íri.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - utorok, 18. november:
B-skupina:
Švédsko - Slovinsko 1:1 (0:0)
Góly: 87. Lundgren - 65. Elšnik
Kosovo - Švajčiarsko 1:1 (0:0)
Góly: 74. Muslija - 47. Vargas
C-skupina:
Škótsko - Dánsko 4:2 (1:0)
Góly: 3. McTominay, 78. Shankland, 90.+3 Tierney, 90.+9 McLean - 57. Höjlund (z 11 m), 82. Dorgu, ČK: 61. Kristensen (Dánsko) po 2. ŽK
Bielorusko - Grécko 0:0
E-skupina:
Španielsko - Turecko 2:2 (1:1)
Góly: 4. Olmo, 62. Oyarzabal - 42. Gül, 54. Özcan
Bulharsko - Gruzínsko 2:1 (2:0)
Góly: 10. Rusev, 24. Krastev - 88. Lochoshvili
H-skupina:
Rumunsko - San Maríno 7:1 (3:1)
Góly: 13. Rossi (vl.), 29. Baiaram, 42. Man, 57. Valentini (vl.), 76. Hagi, 82. Ratiu, 86. Munteanu (z 11 m) - 2. Giacopetti
Rakúsko - Bosna a Hercegovina 1:1 (0:1)
Góly: 78. Gregoritsch - 12. Tabakovič
J-skupina:
Wales - Severné Macedónsko 7:1 (3:1)
Góly: 18., 75. a 81. Wilson (prvý a tretí z 11 m), 21. Brooks, 37. Johnson, 57. James, 88. Broadhead - 23. Miovski
Belgicko - Lichtenštajnsko 7:0 (3:0)
Góly: 34. a 41. Doku, 57. a 59. Charles De Ketelaere, 3. Vanaken, 52. Mechele, 55. Saelemaekers
Kvalifikácia MS vo futbale 2026