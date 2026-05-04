    JAR na MS 2026: Bafana sa v kvalifikácii vyrovnali aj s nečakaným problémom

    Futbalisti JAR. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|4. máj 2026 o 06:00
    Pozrite si profil reprezentácie Juhoafrickej republiky na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Juhoafrická republika postúpila na MS vo futbale 2026 ako víťaz C-skupiny africkej kvalifikácie s bilanciou päť víťazstiev tri remízy a dve prehry.

    V kvalifikácii uspela prvý raz od roku 2002, na MS 2010 mala automatickú účasť ako hostiteľ turnaja.

    Juhoafričania sa vyrovnali aj s nečakaným problémom - výsledok zápasu proti Lesothu, ktorý vyhrali 2:0, neskôr FIFA skontumovala v prospech súpera pre neoprávnený štart Teboha Mokoenu.

    Postup do Severnej Ameriky si Bafana Bafana, ako znie prezývka tímu, vybojovali víťazstvom 3:0 nad Rwandou v poslednom kole.

    Mužstvo vedie od mája 2021 Belgičan Hugo Broos, ktorá predtým doviedol Kamerun k víťazstvu na Africkom pohári národov 2017.

    „Trvalo dlhú cestu, kým sme našli ten správny výber,“ hodnotil pôsobenie na striedačke Broos.

    S JAR finišoval na Africkom pohári národov 2023 na treťom mieste. O dva roky neskôr prehrali Juhoafričania v osemfinále s Kamerunom.

    „Keďže aj z tretieho miesta sa dá postúpiť do vyraďovacej fázy, máme šancu. Ak sa nám to podarí, môžeme hovoriť o úspešných MS,“ naznačil tréner ambície mužstva.

    Najväčšie hviezdy tímu:

    • Ronwen Williams - brankár a od roku 2021 kapitán tímu. Zažiaril na Africkom pohári 2023, kde vo štvrťfinále zneškodnil štyri penalty proti Kapverdským ostrovom.
    • Lyle Foster - spoluhráč Martina Dúbravku a útočník anglického Burnley, kde však nemal isté miesto v základnej zostave.
    • Teboho Mokoena - kľúčová postava v strede poľa s viac ako 50 štartmi v reprezentácii, motor tímu.
    • Relebohile Mofokeng - 21-ročný veľký talent z klubu, Orlando Pirates, ktorý sa už prepracoval aj do reprezentácie a v kvalifikácii na MS 2026 strelil svoj prvý gól.

    Súperi na MS 2026: Mexiko, Česko, Južná Kórea (skupina A)

    JAR

    FIFA Ranking

    60

    Tréner

    Hugo Bross

    Tri hviezdy

    Lyle Foster, Ronwen Williams, Teboho Mokoena

    Najväčšie úspechy

    Víťaz Afrického pohára národov 1996

    MS vo futbale 2026: Skupina A

