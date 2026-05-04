JAR na MS 2026: Bafana sa v kvalifikácii vyrovnali aj s nečakaným problémom

Juhoafrická republika postúpila na MS vo futbale 2026 ako víťaz C-skupiny africkej kvalifikácie s bilanciou päť víťazstiev tri remízy a dve prehry.
V kvalifikácii uspela prvý raz od roku 2002, na MS 2010 mala automatickú účasť ako hostiteľ turnaja.
Juhoafričania sa vyrovnali aj s nečakaným problémom - výsledok zápasu proti Lesothu, ktorý vyhrali 2:0, neskôr FIFA skontumovala v prospech súpera pre neoprávnený štart Teboha Mokoenu.
Postup do Severnej Ameriky si Bafana Bafana, ako znie prezývka tímu, vybojovali víťazstvom 3:0 nad Rwandou v poslednom kole.
Mužstvo vedie od mája 2021 Belgičan Hugo Broos, ktorá predtým doviedol Kamerun k víťazstvu na Africkom pohári národov 2017.
„Trvalo dlhú cestu, kým sme našli ten správny výber,“ hodnotil pôsobenie na striedačke Broos.
S JAR finišoval na Africkom pohári národov 2023 na treťom mieste. O dva roky neskôr prehrali Juhoafričania v osemfinále s Kamerunom.
„Keďže aj z tretieho miesta sa dá postúpiť do vyraďovacej fázy, máme šancu. Ak sa nám to podarí, môžeme hovoriť o úspešných MS,“ naznačil tréner ambície mužstva.
Najväčšie hviezdy tímu:
- Ronwen Williams - brankár a od roku 2021 kapitán tímu. Zažiaril na Africkom pohári 2023, kde vo štvrťfinále zneškodnil štyri penalty proti Kapverdským ostrovom.
- Lyle Foster - spoluhráč Martina Dúbravku a útočník anglického Burnley, kde však nemal isté miesto v základnej zostave.
- Teboho Mokoena - kľúčová postava v strede poľa s viac ako 50 štartmi v reprezentácii, motor tímu.
- Relebohile Mofokeng - 21-ročný veľký talent z klubu, Orlando Pirates, ktorý sa už prepracoval aj do reprezentácie a v kvalifikácii na MS 2026 strelil svoj prvý gól.
Súperi na MS 2026: Mexiko, Česko, Južná Kórea (skupina A)
JAR
FIFA Ranking
60
Tréner
Hugo Bross
Tri hviezdy
Lyle Foster, Ronwen Williams, Teboho Mokoena
Najväčšie úspechy
Víťaz Afrického pohára národov 1996