    Česko na MS 2026: Tŕnistá cesta od prehry s Faerskými ostrovmi až po úspešné rozstrely

    Českí futbalisti na snímke počas kvalifikácie MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|4. máj 2026 o 06:45
    Pozrite si profil reprezentácie Česka na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Česko si vybojovalo postup na MS vo futbale 2026 cez dramatickú európsku baráž (play-off).

    V semifinále baráže vyradili Írsko po penaltovom rozstrele (4:3) a vo finále v Prahe zdolali Dánsko takisto po penaltách (3:1) po remíze 2:2 v predĺžení.

    Tím skončil v kvalifikačnej skupine L na 2. mieste za víťazným Chorvátskom.

    Počas skupiny získali 16 bodov, no neúspešné výsledky (ako prehra s Faerskými ostrovmi 0:1) viedli k odvolaniu predchádzajúceho trénera Ivana Haška.

    Súčasným hlavným trénerom je Miroslav Koubek, ktorý bol do funkcie vymenovaný v decembri 2025.

    Päť kľúčových mien:

    • Tomáš Souček: Kapitán a opora stredovej formácie (West Ham).
    • Patrik Schick: Najlepší strelec tímu, kľúčový útočník (Leverkusen).
    • Ladislav Krejčí: Stredopoliar/obranca, strelec dôležitých gólov v baráži.
    • Pavel Šulc: Kreatívny stredopoliar, jeden z objavov kvalifikácie.
    • Michal Sadílek: Premenil rozhodujúcu penaltu v barážovom finále.

    Súperi na MS 2026: Mexiko, JAR, Južná Kórea (skupina A)

    Česko

    FIFA Ranking

    41

    Tréner

    Miroslav Koubek

    Tri hviezdy

    Tomáš Souček, Patrik Schick, Ladislav Krejčí

    Najväčšie úspechy

    striebro (ME 1996), bronz (ME 2004)

    MS vo futbale 2026: Skupina A

