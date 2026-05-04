Česko na MS 2026: Tŕnistá cesta od prehry s Faerskými ostrovmi až po úspešné rozstrely

Česko si vybojovalo postup na MS vo futbale 2026 cez dramatickú európsku baráž (play-off).
V semifinále baráže vyradili Írsko po penaltovom rozstrele (4:3) a vo finále v Prahe zdolali Dánsko takisto po penaltách (3:1) po remíze 2:2 v predĺžení.
Tím skončil v kvalifikačnej skupine L na 2. mieste za víťazným Chorvátskom.
Počas skupiny získali 16 bodov, no neúspešné výsledky (ako prehra s Faerskými ostrovmi 0:1) viedli k odvolaniu predchádzajúceho trénera Ivana Haška.
Súčasným hlavným trénerom je Miroslav Koubek, ktorý bol do funkcie vymenovaný v decembri 2025.
Päť kľúčových mien:
- Tomáš Souček: Kapitán a opora stredovej formácie (West Ham).
- Patrik Schick: Najlepší strelec tímu, kľúčový útočník (Leverkusen).
- Ladislav Krejčí: Stredopoliar/obranca, strelec dôležitých gólov v baráži.
- Pavel Šulc: Kreatívny stredopoliar, jeden z objavov kvalifikácie.
- Michal Sadílek: Premenil rozhodujúcu penaltu v barážovom finále.
Súperi na MS 2026: Mexiko, JAR, Južná Kórea (skupina A)
FIFA Ranking
41
Najväčšie úspechy
striebro (ME 1996), bronz (ME 2004)