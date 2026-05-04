Mexiko na MS 2026: Po škandále nechýbalo ani raz. Trápila ho aj osemfinálová kliatba

Cachirules je slovo, na ktoré mexický futbal nie je hrdý. Ide totiž o škandál z konca 80. rokov, keď za národný tím do 20 rokov nastúpili štyria starší hráči s cieľom postúpiť na MS mládeže FIFA 1989.
Podvod odhalil novinár Antonio Moreno a výsledkom bola diskvalifikácia Mexika zo všetkých medzinárodných súťaží na dva roky. Prišlo tak aj o MS 1990 v Taliansku, čo bola pre krajinu veľká rana.
Od roku 1994 však "El Tri" nechýbali ani na jedných MS vo futbale. Sedemkrát po sebe vypadli v osemfinále a naposledy v Katare neprešli skupinou.
Najväčšie úspechy dosiahli Mexičania v domácom prostredí. V rokoch 1970 a 1986 postúpili do štvrťfinále a zhodne obsadili šieste miesto.
VIDEO: Štvrťfinále Mexiko - Západné Nemecko na MS 1986
Tentokrát budú mať minimálne rovnaké ambície, pričom v skupine A budú proti Južnej Afrike, Kórejskej republike a Česku favoritom. Práve ich zápas s africkým účastníkom otvorí na Aztéckom štadióne program MS.
Mexiko je úradujúcim šampiónom Gold Cupu, no určite ho neteší zdravotný stav svojich ofenzívnych hviezd. Edson Álvarez je zranený a Santiago Giménez sa po štyroch mesiacoch pomaly vracia do zostavy AC Miláno.
Známou postavou je brankár Guillermo Ochoa, ktorý napríklad na MS 2014 vygumoval domácich Brazílčanov (0:0) a o štyri roky neskôr aj Nemcov (1:0).
Najväčšie hviezdy tímu:
- Raúl Jiménez: Šesť gólov mu chýba k tomu, aby v reprezentácii pokoril magickú 50-tku. Už osem sezón pôsobí v Premier League, aktuálne hráva za Fulham.
- Guillermo Ochoa: Zo súčasného tímu má najviac štartov za národný tím. Hoci to nikdy do veľkoklubu nedotiahol, na MS neraz predviedol fantastický výkon.
- Santiago Giménez: Jeho cenovka je 20 miliónov eur. V sezóne 2022/2023 oslavoval s Dávidom Hanckom holandský titul vo farbách Feyenoordu a vlani vo februári prestúpil na milánske San Siro.
Súperi na MS 2026: JAR, Južná Kórea, Česko (skupina A)
Mexiko
FIFA Ranking
15. miesto
Tréner
Javier Aguirre
Tri hviezdy
Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa, Santiago Giménez
Najväčšie úspechy
Štvrťfinále na MS 1970 a 1986, zlato z OH 2012, 13x víťaz Gold Cupu, víťaz Pohára konfederácií FIFA 1999