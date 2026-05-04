Južná Kórea na MS 2026: Ázijskú superstar čaká zrejme posledný šampionát

Kórejská republika získala miestenku na MS vo futbale 2026 vďaka prvenstvu v jednej z dvoch skupín v tretej fáze ázijskej kvalifikácie.
V konkurencii Ománu, Jordánska, Iraku, Kuvajtu a Palestíny nazbierala 24 bodov za 6 víťazstiev a 6 remíz.
Mužstvo z juhu Kórejského polostrova nechýbalo na žiadnom šampionáte od roku 1986.
Kórejčanov vedie Hong Mjong-po. Bývalý výborný obranca odohral 136 zápasov za reprezentáciu a štartoval na štyroch majstrovstvách sveta (1990 - 2002).
Reprezentačné mužstvo už viedol z pozície hlavného trénera na MS 2014 v Brazílii, kde však Kórejská republika získala len bod za remízu s Ruskom a nepostúpila zo skupiny.
Pred príchodom k reprezentácii pôsobil na lavičke Ulsan Hyundai, s ktorým získal titul v rokoch 2022 aj 2023.
Najväčšie hviezdy tímu:
- Son Heung-min - kapitán a ikona juhokórejského futbalu. Keď v roku 2015 prestúpil z Bayeru Leverkusen do Tottenhamu Hotspur, stal sa najdrahším ázijským futbalistom. Za anglický klub nastrieľal za 10 rokov 173 gólov, vrátane 127 gólov v Premier League. S klubom vyhral Európsku ligu a zahral si vo finále Ligy majstrov. Minulé leto prestúpil do Los Angeles a chystá sa na svoj (zrejme) posledný šampionát. Doteraz si zahral na troch (2014 až 2022). FIFA ho označila pred turnajom za jednu z najväčších ázijských futbalových superstar v histórii.
- Kim Min-jae - skúsený stopér pôsobí od leta 2023 v Bayerne Mníchov, kam prišiel z Neapola, s ktorým získal titul a vyhlásili ho za najlepšieho obrancu Serie A.
- Lee Kang-in - ofenzívny stredopoliar pôsobí vo francúzskom PSG, kde v nabitom kádri bojuje o miesto v zostave.
- Hwang Hi-čchan - krídelník anglického Wolverhampton Wanderers prezývaný „Hwangso“ (býk) pre svoju húževnatosť a agresívny herný štýl.
Súperi na MS 2026: Mexiko, Česko, JAR (skupina A)
Južná Kórea
FIFA Ranking
25
Tréner
Hong Mjong-po
Tri hviezdy
Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in
Najväčšie úspechy
4. miesto na MS 2002 (Kórejská republika hostila turnaj s Japonskom)