Výber šéfredaktora: Chovan je bleskozvod v búrke hnevu, to je údel brankárov

Športu zdar

a čitateľom Sportnetu zvlášť!

Ak by sme vyberali hrdinu a smoliara tohto týždňa, asi by to bola jasná voľba. Obaja si už v detstve zamilovali futbal. V uplynulých hodinách či dňoch prežívali úplne rozdielne emócie.

Chovan znáša brankársky údel

Tento chlapec musí byť veľmi silný, aby sa zasa zdvihol a opäť robil to, čo má rád a najlepšie, ako vie.

Brankár Adrián Chovan sa stal bleskozvodom v búrke hnevu a negatívnych emócií, ktoré lomcovali fanúšikmi Slovana Bratislava po štvrtkovom konci v osemfinále Európskej konferenčnej ligy.