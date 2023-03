Straka: Lobotku treba odpojiť zo zásuvky. S Kloppom hovorím, pýta sa naňho

Lobotka sa spája s najväčšími veľkoklubmi ako trebárs Barcelona, Real Madrid, Chelsea či Manchester City. Veríte, že by sa tam presadil?

V Nemecku ho milujú a na jeho adresu som počul niekoľko názorov. Trebárs ho volajú malý N'Golo Kanté. Ja s tým absolútne súhlasím, lebo títo hráči majú spolu dosť vecí podobných. Viem si predstaviť, že by po ňom siahli najväčšie anglické kluby. Lobotka je presne typ hráča, aký oni potrebujú. Neuhne zo žiadneho súboja a to znamená, že je naňho absolútne spoľahnutie. Je to hráč, ktorý je minimálne zranený. Neviem si však predstaviť, že by sa ho dnes Neapol chcela zbaviť. Aj keď v prípade veľkých peňazí, dokáže väčšina klubov nakoniec zmäknúť. Lobotkovi absolútne vyhovuje štýl, akým hrá Neapol. Ak by sa však ozval trebárs Real Madrid, to si viem predstaviť. Alebo aj Liverpool. Som v kontakte s trénerom Jürgenom Kloppom, sme kamaráti. Zisťoval si určité informácie práve o Lobotkovi. Musím teda povedať, že aj toto je dostupné pôsobisko.